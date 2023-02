Crea DA SOLO il tuo latte 100% VEGANO con questa macchina!

Sei intollerante al lattosio e non acquisti più latte vaccino? Oppure hai scelto un’alimentazione vegana e acquisti spesso latte di mandorla, di riso, di anacardi e di noci? In tutti questi casi, sai quanto le bevande vegetali siano ottime sia di gusto che a livello nutritivo. Eppure, molte di quelle che si trovano in commercio contengono un apporto eccessivo di zuccheri risultando pesanti e poco dietetiche, e il loro prezzo per brick a volte è molto alto. Con questa macchina rivoluzionaria puoi cominciare ad auto produrre il tuo latte vegetale 100% vegano e senza lattosio direttamente a casa tua!

Con Mila, la macchina per preparare il latte vegetale di Springlane dirai addio alle bevande confezionate e preparerai le tue deliziose e creative alternative al latte semplicemente premendo un pulsante. Non ci sono limiti alla tua creatività. Che si tratti di latte di avena, di soia, di anacardi o di latte di mandorla: sei tu a decidere quale bevanda vegetale aggiungere al muesli, nel caffè o nel tuo curry!

Solo frutta secca e acqua per un prodotto sano e senza additivi

Riempi il serbatoio rimovibile dell’acqua di Mila con acqua potabile filtrata e povera di calcare, per fare in modo che nulla ostacoli la riuscita e la qualità del tuo latte vegetale. Allo stesso modo proteggi così il tuo apparecchio e la macchina per la preparazione del latte di mandorlagodrà di una lunga vita ricca di tanto latte vegetale.

Il suo prezzo non è propriamente economico, ma con 299€ potrai avere il tuo latte vegetale sempre a disposizione ogni volta che vorrai, abbattendo i costi a lungo termine. Acquistala subito su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.