Per un San Valentino PASSIONALE: FONTANA di cioccolata

La cioccolata è l'afrodisiaco per eccellenza: acquista per San Valentino la macchina per fontana di cioccolata su Amazon e stupisci il tuo partner.

Afrodisiaco per eccellenza, goloso e irresistibile, nessuno gli resiste: il cioccolato è così, e la macchina per la fontana di cioccolato è il regalo perfetto per una coppia sensuale. Scopri di più.

Cosa c’è di più sexy che sorseggiare dello champagne nella notte di San Valentino con il proprio partner, mangiando fragole immerse al momento in una fontana sgorgante di gustoso cioccolato bianco, fondente o al latte? Sembra una scena da film, è vero, ma oggi puoi vivere tutto questo nella realtà grazie al macchinario per la Fontana di Cioccolato Huanyu che trovi su Amazon.

Un macchinario dal corpo in acciaio che può servire fino a 15 adulti, sciogliendo oltre 1.3kg di cioccolata. Il macchinario è silenzioso e discreto, può essere utilizzato anche per feste di compleanno, matrimoni, riunioni di famiglia e tanto altro ancora.

Flusso continuo e adattamento anche ad altre salse

La particolarità di questo macchinario che crea una vera e propria fontana di cioccolato è che funziona anche da fonduta. Per questo, se non ti piace il cioccolato, potrai utilizzarlo anche con del formaggio fuso per le tue nachos o con la salsa bbq per le tue costolette di maiale. La fontana ha un elemento riscaldante e impedisce quindi la solidificazione delle salse, e il flusso continuo senza intoppi crea un effetto veramente magico. All’acquisto riceverai anche gli accessori staccabili e il kit di pulizia. Utilizzarla è semplicissimo: accendi l’interruttore, attendi il riscaldamento per 10 minuti, accendi l’interruttore del motore e aggiungi il cioccolato fuso nella ciotola della fontana. Se desideri un effetto ancora più “ricco” e pieno, ti basterà aggiungere altra cioccolata. Siamo sicuri che il tuo partner ne rimarrà incantato.

Cosa aspetti? Per un San Valentino romantico e decisamente sexy, acquista per tempo la macchina per la fontana di cioccolata a sole 99€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.