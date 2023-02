Idea GENIALE per bere il tuo Nespresso in macchina quando vuoi

Gustare un caffè appena fatto in alta montagna, su un’isola deserta, in macchina o nel deserto? Ora puoi, con la Minipresso di Wacaco per caffè Nespresso appena fatti ovunque vuoi.

Il caffè è uno dei piaceri indiscutibili della vita: rigenerante ed energizzante, un vero toccasana per tirarsi su. Se le tue voglie di caffè ti seguono ovunque, persino mentre stai passeggiando in alta montagna, mentre sei al mare lontano da tutto, oppure in macchina durante un lungo viaggio, non potrai non apprezzare l’incredibile macchinetta del caffè portatile WACACO Minipresso, realizzata appositamente per le capsule Nespresso. Ti basterà inserire la capsula nella parte superiore e spingere il bottoncino che farà scendere il caffè pronto e bollente direttamente nella parte inferiore, che è anche un comodo bicchierino.

Un regalo perfetto per i coffee-lovers ma anche per chi semplicemente desidera stupire il proprio partner con un’idea incredibilmente originale e mai vista prima. Compatta e leggera, la macchinetta Minipresso è dotata di un pistone semi automatico nel quale l’acqua viene iniettata nell’adattatore per il caffè e che dopo alcune spinte fa ottenere la pressione ideale per l’estrazione dello stesso.

Efficiente e semplicissima da usare

Oltre ad essere steticamente bellissima, la Minipresso è davvero facile da usare. Puoi controllare anche la quantità di caffè estratta e decidere se gustare un caffè corto o un caffè lungo. Riceverai anche due accessori inclusi: la Minipresso Case per portare la tua Minipresso ovunque senza danneggiarla e il Coffee Mat, un tappetino in silicone multiuso che è anche stuoia di asciugatura.

Non pensarci ancora e scegli di fare o di farti un regalo davvero unico: Wacaco Minipresso è la tua caffettiera portatile per sole 59.90€ che è anche SCELTA AMAZON per la categoria “macchina caffè portatile”.

