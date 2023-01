Le PASSIONI iniziano da piccoli: coltivale col tuo bimbo

Il tuo bambino ha già uno spiccato senso artistico? Regalagli qualcosa adatto alla sua età: scopri la macchina digitale istantanea per scattare foto.

Il tuo bambino ha già uno spiccato senso artistico e vuole sempre rubarti lo smartphone per scattare foto? Regalagli qualcosa adatto alla sua età: scopri la macchina digitale istantanea per foto.

Ogni volta che c’è da mettersi in posa o scattare una fotografia a un paesaggio, il tuo bambino non solo vuole esserne protagonista – ma risulta proprio interessato all’azione in sé. Ti ruba sempre il cellulare per scattare foto a paesaggi, animali, o anche selfie divertenti con i suoi amichetti, e presenta una vera e propria propensione per la fotografia… piuttosto che lasciargli fra le mani il tuo delicato smartphone, decidi di fargli un regalo significativo e divertente: la fotocamera digitale a stampa istantanea per bimbi!

Con il suo dolcissimo colore rosa confetto, questa fotocamera digitale ha tantissime funzioni incredibili. Una su tutte: la stampa istantanea delle foto su una tipologia di carta che è perfetta per essere colorata o “scarabocchiata” dal tuo piccolo.

Tutte le funzionalità della fotocamera digitale istantanea

La fotocamera per bimbi presenta un grande schermo da 2,4 pollici che permette ai piccoli di visualizzare le foto scattate, e contiene tantissimi adesivi e frame fra i quali scegliere per abbellire la fotografia. Supporta una scheda SD da 32 Giga e si ricarica attraverso il cavo USB. La scheda SD può contenere migliaia di foto, scaricabili su PC o stampabili con un click in maniera istantanea e senza inchiostro grazie alla tecnologia NO INK. Non solo: la fotocamera digitale contiene 3 giochi puzzle per divertire i bambini anche quando sono in viaggio, e la sua doppia lente compatibile per i selfie gli regalerà momenti di puro spasso con i loro amichetti.

Quanto costa tutto questo? Il prezzo è eccezionale: solo 50,99€ grazie allo sconto del 15% già applicato da Amazon. Fai felice il tuo piccolo per il suo compleanno o per un evento speciale con questa macchina fotografica istantanea digitale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.