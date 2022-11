MacBook ricondizionato: la scelta eco-friendly per il tuo lavoro

Acquista il MacBook Pro ricondizionato, risparmi tantissimi soldi ed aiuti l'ambiente.

I dispositivi Apple ricondizionati sono i migliori alleati per lo smartworking e per lo studio: oggi puoi non rinunciarci, ma scegliere comunque di salvaguardare l’ambiente. Scopri come.

Per lo studio, lo smartworking o per i tuoi progetti di lavoro: il MacBook Pro da 15” e 256GB di memoria è un prodotto top di gamma della casa Apple, perfetto per qualunque sia la tua esigenza. Amazon lo propone nello splendido colore Space Grey come oggetto ricondizionato, completamente funzionante e dalle condizioni estetiche eccellenti, assicurate anche dalla garanzia Amazon Renewed di 1 anno. Scegliere un prodotto ricondizionato al posto di uno nuovo è una scelta consapevole e responsabile nei confronti dell’ambiente, che evita lo smaltimento di prodotti ancora perfettamente funzionanti evitando l’accumulo di materiale difficilmente riciclabile per il pianeta.

Questo meraviglioso MacBook Pro, che non ha bisogno di molte presentazioni grazie alla sua indubbia fama, ha condizione cosmetiche perfette e nessuno graffio sullo schermo. Anche il corpo non presenta graffi o ammaccature visibili, e la funzionalità della batteria rispetto a quella originale è praticamente pari al nuovo. All’acquisto riceverai anche accessori per la ricarica.

Come nuovo, ma migliore per l’ambiente

I prodotti ricondizionati garantiti da Amazon sono il compromesso perfetto per non rinunciare alla qualità di un prodotto oggettivamente eccellente ma, al contempo, non incrementare una cultura del consumo che – per questi oggetti così difficili da smaltire – porterebbe ad un incremento dell’inquinamento ambientale. Tutti i prodotti ricondizionati Amazon si pregiano del marchio Climate Pledge Friendly, una vera e propria certificazione di sostenibilità.

Acquista oggi su Amazon un Apple Macbook Pro da 15” e ben 256GB di memoria a sole 995€ grazie alla scelta del ricondizionato: un sensibile risparmio per il tuo portafoglio e la scelta migliore che tu possa fare per il pianeta.

