MacBook Air Apple A SOLI 485 euro su Amazon!

Affrettati e metti ora nel tuo carrello Amazon il tuo MacBook Air ricondizionato a soli 485 euro!

Vorresti possedere anche tu un fantastico pc Apple ma disponi di un budget limitato? Ecco la soluzione! Abbiamo trovato un’offerta pazzesca: oggi puoi acquistare su Amazon il MacBook Air 2017 ricondizionato e pagarlo solamente 485 euro.

Il prodotto è ricondizionato, è completamente funzionante e in condizioni eccellenti, è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon ed è coperto dalla garanzia di Amazon Renewed di 1 anno. Inoltre Amazon ti consente anche di pagarlo a rate.

Ecco cosa ti porti a casa se acquisti questo MacBook Air 2017 Ricondizionato a soli 485 euro!

Apple non ha bisogno di presentazioni perché i suoi prodotti non hanno davvero eguali ma noi ci teniamo a fornirti una scheda tecnica dettagliata del MacBook Air 2017 ricondizionato che ti arriverà direttamente a casa in un solo giorno.

Display widescreen lucido da 13,3 pollici retroilluminato LED che supporta milioni di colori.

Processore Intel Core i5 dual‑core a 1,8GHz (Turbo Boost fino a 2,9GHz) con 3MB di cache L3 condivisa.

Unità SSD PCIe da 128 GB.

8 GB di memoria LPDDR3 a 1600MHz su scheda.

Una batteria integrata ai polimeri di litio da 54 wattora che ti garantisce fino a 12 ore di navigazione web in wireless, fino a 12 ore di riproduzione film iTunes, fino a 30 giorni di autonomia in standby.

Alimentatore MagSafe 2 da 45W con avvolgicavo; connettore MagSafe 2.

Grafica Intel HD Graphics 6000.

. Questo MacBook Air supporta simul­taneamente la risoluzione nativa sullo schermo integrato e fino a 3840×2160 pixel a 60Hz su un monitor esterno, entrambe in milioni di colori.

Uscita video digitale Thunderbolt.

Uscita Mini DisplayPort nativa.

Supporta le uscite VGA, HDMI, DVI e DVI Dual-Link tramite adattatori.

Videocamera FaceTime HD a 720p.

2 porte USB 3 (fino a 5 Gbps).

Wi‑Fi 802.11ac compatibile con IEEE 802.11a/b/g/n.

Tecnologia wireless Bluetooth 4.0.

Altoparlanti stereo.

2 microfoni.

Jack da 3,5 mm per cuffie.

Tutto questo può essere tuo al costo di soli 485 euro. Affrettati e metti ora nel tuo carrello Amazon il tuo MacBook Air ricondizionato.

