Lunch box a prova di bio-friendly

Cerchi un'idea per un pranzo fuori ecostenibile? Scegli di portare con te il cibo nel lunch box riutilizzabile in acciaio inox

Ti capita spesso di pranzare fuori ed utilizzi sempre contenitori in plastica usa e getta? Da oggi, puoi dire basta a questi inutili sprechi che danneggiano l’ambiente, custodendo il tuo pranzo nell’apposito lunch box riutilizzabile. Lo trovi in offerta su Amazon, a soli 23,99€.

Uno sconto imperdibile per un prodotto imbattibile. Il lunch box di Holipot è perfettamente lavabile in lavastoviglie, ed è durevole, in quanto costituito da acciaio inox. È senza BPA, ed è ermetico, così da non permettere la fuoriuscita di liquidi o la dispersione di odori e calore.

Lunch box Holipot, l’indispensabile per i pasti outdoor

Che sia in ufficio, a scuola, ma anche per una gita, un’escursione, una giornata fuori porta, il lunch box Holipot è l’ideale per preservare i tuoi alimenti finché non saranno consumati. In totale, riceverai 4 contenitori, ognuno dalla capacità di 800 ml.

Oltre all’acciaio inox, i contenitori sono fatti di polipropilene, un materiale altamente resistente, e per questo riutilizzabile, è completamente riciclabile. In questo modo, grazie ad una struttura e dei componenti solidi, potrai lavare quante volte vorrai il portapranzo, assicurandoti e garantendoti un maggior igiene.

È pratico da portare in giro, sicuro grazie alla chiusura ermetica, e perfetto per conservare i cibi in frigo o in congelatore. Potrebbe essere anche un’ottima idea regalo per San Valentino, per il tuo lui o la tua lei. O, magari, può essere un gadget di cui hai bisogno, e questa è l’offerta che devi prendere al volo. Non farti scappare lo sconto del 25% Amazon, ed acquista il lunch box Holipot, per un pranzo più sicuro, e un maggiore rispetto per l’ambiente.