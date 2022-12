Luci di Natale a energia solare OCCASIONE UNICA per risparmiare sulla bolletta

Stai cercando delle luci di Natale a energia solare, vuoi risparmiare e allo stesso tempo illuminare la tua casa? Oggi, puoi acquistare le luci di Natale di Solarbaby, ad un prezzo shock, da non lasciarsi scappare, in offerta su Amazon a soli 26,99€. Se deciderai di acquistarle oggi, potrai risparmiare molto rispetto al suo prezzo di partenza.

Se stai cercando delle luci natalizie che si alimentano solo con la luce solare, queste di Solarbaby fanno proprio al caso tuo, potrai acquistarle selezionando anche un coupon del 10%. Poi al momento del pagamento finale, ti risulteranno scontate automaticamente. Un prodotto di alta qualità ad un prezzo stracciato.

Le luci di Natale ad alimentazione solare: super risparmio

Grazie a queste luci di Natale potrai illuminare la tua casa senza spendere nulla, una vera svolta rispetto alle classiche luci. Potrai risparmiare un sacco sulle bollette ed illuminare con molti colori la tua casa nel periodo natalizio.

Le luci di Solarbaby, si alimentano con la luce solare, quindi non vi sarà alcun costo aggiuntivo all’energia elettrica, neanche un cambio di batteria. Un’illuminazione multicolor in grado di funzionare per ben 24 ore.

Inoltre, questo prodotto possiede un sensore di luce in grado di controllare in maniera automatica le luci LED quando è buio o giorno. Un prodotto super impermeabile, quindi perfetto anche per le giornate di pioggia e neve.

Grazie al telecomando potrai controllare la modalità d’illuminazione, ma anche impostare un timer. Composto da ben 240 LED di lunghezza 80 piedi. Queste luci sono perfette sia per il periodo natalizio e sia per le grandi feste in casa con amici.

Le luci di Natale di Solarbaby ti faranno risparmiare di tanto sulla bolletta della luce, potrai illuminare casa tua senza alcun costo. Acquistale su Amazon a soli 26,99€.

