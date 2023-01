Ecco tutti I MOTIVI per cui dovresti avere UN LUCCHETTO SMART

Quanto conta per te la sicurezza? Con questo lucchetto smart che si sblocca con impronta digitale, avrai tutto sotto controllo ad un prezzo veramente INCREDIBILE: scopri tutto su questo dispositivo.

E’ proprio il caso di dirlo: la sicurezza non è mai abbastanza! Soprattutto in tempi difficili come questi, in cui la crisi mette in ginocchio molte famiglie, proteggere i propri beni è fondamentale e necessario. Amazon oggi ti propone un’idea a dir poco GENIALE che stravolgerà il tuo modo di pensare ai “lucchetti”: un lucchetto smart che funziona con impronta digitale e anche app! Hai capito bene, una serratura intelligente che fisicamente ricorda in tutto e per tutto un normale lucchetto, ma è molto di più.

Prima di descriverti tutte le funzionalità e le caratteristiche di questo splendido oggetto, vorremmo soffermarci sul prezzo: solo 24,29€ per un dispositivo elettronico al quale Amazon ha applicato anche il 10% di sconto. Imperdibile.

Compatto, leggero e impermeabile

Immagina di utilizzare il lucchetto smart in palestra o per bloccare la catena della tua bicicletta: la lega di alluminio e acciaio inossidabile lo rende impenetrabile, e il materiale impermeabile IP65 resistente alle intemperie di qualsiasi genere. Può supportare fino a 15 impronte digitali per renderlo un lucchetto “di famiglia”, e impostarlo è davvero semplicissimo grazie all’applicazione. Il lucchetto si sblocca in 0,5 secondi e all’interno della confezione trovi anche il cavo di ricarica USB e il manuale utente.

Non perdere l’occasione di avere questo lucchetto smart che si sblocca con impronta digitale e anche da remoto tramite app: solo 24,29€ grazie allo sconto del 10% già applicato su Amazon. Acquistalo subito e comincia a utilizzarlo sfoggiandolo fra amici e colleghi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.