L’oggetto per RITROVARE TUTTO è uno SPETTACOLO su Amazon

Un unico trasmettitore per ben 8 ricevitori che puoi utilizzare come portachiavi o con nastro biadesivo su tutto ciò che desideri, per ritrovare sempre tutto e subito: scopri come funziona questo fantastico apparecchio.

Dove sono le chiavi della macchina? E quelle di casa? Che fine ha fatto il telecomando, e dove ho messo il cellulare? La vita frenetica di tutti i giorni ci porta ad avere la testa fra le nuvole, e di conseguenza a perdere gli oggetti che lasciamo… dentro casa! Poggi il portafoglio sulla libreria al posto del classico svuota tasche, e il momento dopo non ti ricordi più dove lo avevi messo. Una tragedia! Ma puoi rimediare senza problemi con questo dispositivo elettronico incredibile che costa poco più di 35€, funziona senza app e senza telefono, e diventerà il tuo migliore amico in casa.

Questo dispositivo elettronico non è utile solamente a chi ha un po’ la testa sulle nuvole ovviamente, ma è anche una risorsa incredibile per il parente anziano che vive da solo e che ciclicamente perde oggetti importanti o utili alla propria vita di tutti i giorni.

Nessun telefono o applicazione necessaria

Nella confezione riceverai il trasmettitore principale e gli 8 piccoli ricevitori, che puoi attaccare alle chiavi tramite gli anelli portachiavi inclusi, oppure con adesivo e biadesivo sempre incluso nella confezione. Funziona in maniera semplicissima: basta premere e rilasciare il pulsante con codice colore corrispondente sul telecomando. Se il ricevitore è nel raggio d’azione, emetterà un segnale acustico e il LED lampeggerà. Se non senti un click, cambia la tua posizione o usa una nuova batteria e premi di nuovo il pulsante.

Non aspettare oltre, acquista il key finder con 8 ricevitori inclusi SIMJAR a sole 36.99€, per te o per un membro della tua famiglia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.