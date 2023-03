L’OFFERTA DI PRIMAVERA che tutti aspettavano: Google Pixel 6a e Google Pixel 7 SUPER SCONTATI

Scopri le offerte di primavera Amazon dedicate agli smartphone Google Pixel 6a e Google Pixel 7, e scegli il modello che fa per te

Google ha sganciato due smartphone che fanno il botto e Amazon ha pensato bene di applicare loro uno sconto ghiotto, grazie alle offerte di primavera. Sto parlando del Google Pixel 6a e del Google Pixel 7, scontati rispettivamente del 28% e del 15%.

Google Pixel 6a, lo smartphone 5G scelto da Amazon: ora lo sconto è imbattibile!

Acquista ora, grazie alle offerte di primavera Amazon, lo smartphone Google Pixel 6a, a soli 329,00€. Lo sconto del 28%, che ti farà risparmiare ben 130,00€, ti aspetta sul sito. Fai subito il tuo ordine, prima che l’offerta termini.

Google Pixel 6a è lo smartphone con il chip Google Tensor, una vera e propria innovazione. Questo è la mente del telefono, ed è grazie a tale sistema che il dispositivo è potente e veloce. Le app si avviano all’istante, pagine e immagini si caricano subito e tutto funziona meglio. Oltre alla velocità, Google Pixel 6a garantisce anche un’ottima autonomia della batteria. Può durare più di 24 ore, e inoltre capisce quali sono le tue app preferite e non spreca energia per quelle meno usate. Quando la batteria è scarica, ti basteranno poi pochi minuti per tornare ad avere una carica notevole.

Intelligenza è la parola d’ordine quando si parla di Pixel. La sua qualità è testata e approvata su ogni campo, anche su quello maggiormente richiesto, ovvero la fotografia. Avere una fotocamera che garantisce scatti quasi professionali è una delle prerogative su cui si basa la scelta di uno smartphone. Google Pixel 6a ritrae volti più definiti con Viso nitido, scatta foto che esaltano le diverse carnagioni grazie a Real Tone e rimuove gli oggetti indesiderati, con Gomma magica. Le tue foto non saranno più le stesse, ma assumeranno caratteristiche del tutto innovative. Immortale i tuoi momenti del cuore, e conservali per sempre, grazie ai suoi 128GB di memoria.

Porta a casa l’innovazione e la convenienza, con Google Pixel 7, lo smartphone di ultima generazione, ora a meno di 600€

L’offerta Amazon su Google Pixel 7 è davvero incredibile: con gli sconti di primavera, potrai risparmiare il 15%, e acquistarlo a soli 549,00€. Se vuoi, puoi anche scegliere di pagare l’importo in comode rate mensili. Approfitta ora, risparmia 100€, e ricevi lo smartphone a casa tua con la consegna gratuita.

Grazie al processore Google Tensor G2, Pixel 7 è più veloce, più efficiente e più sicuro. La batteria dura 24 ore, ma con il risparmio energetico può arrivare anche a 72 ore, una durata davvero imbattibile. Per non parlare della fotocamera, ancora più efficiente rispetto ai modelli precedenti. Infatti, è in grado di realizzare foto incredibilmente realistiche grazie a Real Tone, e splendidi video di forte impatto con Cinematic Blur. Google continuerà ad aggiornare il tuo smartphone, regalandoti sempre nuove innovazioni, che migliorano il sistema del dispositivo e la tua esperienza di intrattenimento.

Pixel 7 ha un display nitido, con colori luminosi e intensi. Il suo design è elegante e raffinato, e il colore nero lo rende ancora di più tale. Questo è lo smartphone ideale anche per i tuoi viaggi all’estero, in quanto possiede la funzionalità Traduzione dal vivo, che ti consente di comprendere conversazioni faccia a faccia in 48 lingue diverse, tradurre menù in lingua straniera con la fotocamera o messaggi in tempo reale. Google Pixel 7 ha 128GB di memoria, e con questi potrai conservare tutti i tuoi contenuti multimediali preferiti e i tuoi file, senza rinunciare a nulla.

Affrettati, perché le offerte di primavera non durano in eterno. Fai subito il tuo ordine, e ricevi lo smartphone a casa tua. Rimarrai stupito dalle sue funzionalità.

