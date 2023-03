L’OFFERTA DI PRIMAVERA che HA RAGGIUNTO MILIONI DI CLICK: IPHONE SCONTATO a BOMBA! ANCORA OGGI, poi finisce!

Questa offerta di Primavera di Amazon sta per terminare!! iPhone 14 Plus scontato da paura!! Milioni di click ieri

Vuoi cambiare anche tu il tuo vecchio smartphone con uno davvero unico e di un brand che merita davvero? Ma se ti dicessi che oggi è il giorno giusto per finalmente dirlo e farlo? Se corri subitissimo su Amazon troverai l’iPhone 14 Plus a veramente un prezzo assurdo con tanto di sconto folle! Sta davvero per terminare, quindi non ti resta che andare a vedere tu!

Non dovresti farti scappare questa bomba unica firmata Apple, un iPhone davvero da urlo a veramente pochissimo rispetto al suo solito prezzo!! Lo trovi con uno sconto pazzo del 15%. Tutto quello che dovresti fare è selezionarlo ed aggiungerlo al carrello, poi al pagamento finale lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Questa offerta di Primavera di Amazon sta per terminare!! iPhone 14 Plus scontato da paura!! Milioni di click ieri

Non dovresti farti sfuggire questo iPhone davvero bomba, con lo sconto pazzo del 15%, mai visto se non oggi con lo sconto primaverile. Uno smartphone dal colore azzurro e dalla memoria di ben 128GB. Corri, perchè sta davvero per terminare su Amazon!!

Questo modello di Apple, possiede un ottimo display Super Retina XDR da 6,7″, con tanto di sistema di fotocamere molto evoluto per poter scattare foto più belle con ogni tipo di luce. Poi grazie alla modalità Cinema: ti potrai godere film con Dolby Vision 4K fino a 30 fps.

Inoltre, dispone della modalità di rilevamento incidenti, si tratta di una tecnologia salvavita che chiama i soccorsi se tu non puoi in quel dato momento. Dispone di una batteria che dura tutto il giorno e ti dà fino a 26 ore di riproduzione video, una vera bomba!

Non farti scappare questa bomba davvero unica di Apple, un iPhone nuovo di pacca con tanto di sconto del 15%. Corri, perchè questa offerta di Primavera non sarà più disponbile domani!!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.