Lo Smartwatch per bambini divertente e formativo IN PROMOZIONE su Amazon

Le funzione a disposizione sono tantissime e la modalità di utilizzo è facilissima in quanto non è necessario scaricare alcuna app

Se siete alla ricerca di un regalo divertente e formativo per i piccoli di casa, vi consigliamo questo Smartwatch per bambini della PTHTECHUS in promozione speciale su Amazon con il 30% di sconto.

L’orologio intelligente, adatto sia per i maschietti che per le femminucce, è acquistabile a soli 30,39 euro con spedizione gratuita e consegna possibile presso i punti di ritiro adibiti.

Smartwatch per bambini PTHTECHUS: tutte le funzionalità

Lo Smartwatch PTHTECHUS è adatto a bambini che vanno dai 3 ai 12 anni di età. Il cinturino regolabile è antiallergico, antistatico, senza sbiadimento e super morbido così da essere confortevole anche per i polsi dei più piccoli.

È dotato di touch screen a colori HD, display delicato e realistico e operazione di scorrimento touch. Grazie alla sua batteria ad alta capacità garantisce un tempo medio di utilizzo di 2 giorni. Il dispositivo è munito anche di microfono per telefonata e fotocamera integrata.

Supporta la Micro SIM GSM Card che permette di fornire la funzione di chiamata bidirezionale ad alta definizione: in questo modo è possibile comunicare al bambino in modo semplice e in qualsiasi momento della giornata. La modalità di utilizzo è facilissima in quanto non è necessario scaricare alcuna app. Se si desidera utilizzare la funzione di chiamata, è sufficiente acquistare una carta SIM e aprire il piano vocale.

Le funzioni a disposizione per il divertimento dei piccoli sono tantissime: lettore musicale MP3, 7 puzzle Giochi, videocamera HD incorporata, orologio, calcolatrice, sveglia, calendario, memorizzazione di oltre 100 foto e memorizzazione contatti. È compresa anche un comando di SOS chiave per chiedere aiuto in qualsiasi occasione.

Questo orologio intelligente è, quindi, un ottimo dispositivo sia per l’apprendimento che per il tempo libero dei bambini. Vi ricordiamo che ad oggi lo Smartwatch per bambini della PTHTECHUS è in promozione speciale su Amazon con in 30% di sconto. Un regalo perfetto per far contenti i piccoli di casa!

