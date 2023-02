Lo Smartwatch che ti fa pagare CONTACTLESS a soli 43 EURO (OFFERTA LIMITATISSIMA!)

Lo Xiaomi Mi Smart Band 6 in offerta su Amazon è l'orologio smart di cui non potrai fare mai più a meno

L’orologio smart più venduto in assoluto è disponibile ad un prezzo mai visto! Parliamo dello Xiaomi Mi Smart Band 6, ad oggi disponibile in offerta speciale su Amazon con uno sconto bomba del 20%.

Questo gioiellino della Xiaomi, che puoi usare anche per i pagamenti Contactless grazie alla funzione NFC integrata, ancora per pochissimo è acquistabile a soli 43 euro. La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. L’offerta è limitata, non fartelo scappare!

Con lo Xiaomi Mi Smart Band 6 i pagamenti Contactless sono rapidi e sicuri

Grazie alle sue funzionalità, lo Xiaomi Mi Smart Band 6 è l’accessorio smart utilissimo sia durante gli allenamenti che nella vita di tutti i giorni.

È dotato di un display AMOLED di grandi dimensioni e dai bordi arrotondati, su cui poter impostare qualsiasi immagine che si vuole. L’area dello schermo è più grande del 50% rispetto alla versione precedente, così da poter controllare messaggi di testo, chiamate e notifiche con una rapida occhiata.

In totale ha in dotazione 30 modalità di allenamento, con la registrazione automatica del battito cardiaco e delle calorie bruciate. In più riconosce automaticamente 6 modalità di fitness: corsa all’aperto, tapis roulant, vogatore, ellittica, camminata, ciclismo. È possibile indossarlo anche in piscina o al mare essendo resistente all’acqua fino ad una profondità di 50 metri.

Lo stato di salute è sempre sotto controllo grazie al monitoraggio dei più importanti valori vitali, come la frequenza cardiaca e il livello di saturazione di ossigeno nel sangue. Il dispositivo risulta praticissimo anche quando si fa la spesa: grazie alla funzione NFC integrata, basta avvicinare l’orologio ad un terminale che supporta il circuito Mastercard per eseguire pagamenti contactless.

Insomma, meglio di così non si può! Approfitta al più presto dell’offertona Amazon: ad oggi lo Xiaomi Mi Smart Band 6 è disponibile in offerta speciale su Amazon con uno sconto bomba del 20%. Potrai acquistarlo a soli 43 euro, un prezzo mai visto per un gioiellino del genere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.