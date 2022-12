Lo Smartphone perfetto per tuo Nonno: OFFERTA PAZZESCA

Lo smartphone perfetto per i tuoi nonni, progettato per essere semplice da utilizzare e leggere.

A volte capita di riciclare il tuo vecchio telefono, l’avrai anche regalato a tuo nonno o tua nonna. Ma è sempre la stessa storia: per loro è difficile da utilizzare. Il touch è troppo sensibile, difficile da maneggiare, non è abbastanza intuitivo, ha impostazioni e caratteristiche eccessive per quello che loro in realtà cercano. Un’ottima soluzione è sicuramente il Panasonic KX-TU155 Telefono Cellulare ad Utilizzo Facilitato che puoi acquistare adesso in SUPER OFFERTA.

Questo smartphone è l’ideale per tuo nonno, ha i pulsanti molto grandi, ampio schermo a colori da 2.4 pollici, integrato il pulsante SOS e compatibilità con apparecchi Acustici. Puoi acquistarlo adesso a solo 38,94 euro in SCONTO del 22%. Il risparmio è davvero importante per un prodotto del genere. Il prezzo di listino è ben 49,99 euro quindi risparmi oltre 10 euro.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento, molto utile se vuoi assicurarti che i tuoi regali arrivino prima di Natale.

Lo Smartphone ideale per le esigenze dei tuoi nonni

Questo prodotto è facilissimo da utilizzare e l’uso piacevole. Davvero semplice telefonare grazie a funzioni come la chiamata prioritaria, l’ampio display a colori rende ben visibili i numeri in rubrica e i pulsanti a contrasto di grandi dimensioni e un design ergonomico fanno la differenza per un prodotto perfetto per un target in età avanzata.

Il display luminoso di 2,4 pollici permette di leggere facilmente il menu, l’ora e le informazioni sulla chiamata anche senza occhiali. Molto facile da caricare grazie all’efficiente base dedicata. La luce LED integrata è perfetta per illuminare quando occorre.

Lo smartphone perfetto per tua nonna e tuo nonne esiste. Acquistalo adesso, il Panasonic KX-TU155 è solo per adesso in OFFERTA . Fai un gran bel regalo, ad un costo PICCOLISSIMO.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.