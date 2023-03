Lo smartphone perfetto per i nonni e COSTA SOLO 95 euro!

Regala o consiglia ai tuoi cari nonni lo smartphone Ulefone Note 14 così da potervi vedere e sentire più spesso.

Vuoi sentire e vedere più spesso i tuoi cari nonni? Da oggi puoi farlo grazie allo smartphone Ulefone Note 14, economico e facilissimo da usare. Se lo acquisti ora su Amazon ti costerà solamente 95 euro.

Videochiama e invia foto ai tuoi nonni dotandoli dello smartphone Ulefone Note 14

Lo schermo ad alta definizione da 6,5 pollici è grande e nitido perciò perfetto anche per coloro che non vedono benissimo. Non solo è facilissimo da usare e adesso costa anche poco. Ma vediamo nel dettaglio tutto quello che offre lo smartphone Ulefone Note 14.

Fino a 3GB di RAM garantiscono che più app possano essere eseguite contemporaneamente sul telefono senza alcun ritardo. Con 16GB di memoria interna, puoi salvare tutte le tue foto e i video che vuoi. Il Note 14 offre davvero buone prestazioni. Pesa solamente 189 grammi e con soli 8,9 millimetri di spessore è anche abbastanza sottile e confortevole nell’utilizzo.

Lo smartphone Ulefone ha una batteria da 4500 mAh, che offre una lunga autonomia. Dotato anche di un sistema a tripla fotocamera: l’obiettivo principale da 8 MP e la fotocamera frontale da 5 MP. Infine presenta l’ultimo sistema operativo Android 12.

Regalalo oppure consiglialo ai tuoi cari nonni così da potervi vedere e sentire più spesso. Acquista ora su Amazon lo smartphone Ulefone Note 14 e lo paghi solamente 95 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.