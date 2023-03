LISTA DEFINITIVA dei MIGLIORI SMARTPHONE low cost (anche APPLE!)

Boom, ci siamo! Sono state sbloccate le super offerte di primavera, e fra queste ho scovato i migliori smartphone economici e low cost per te. Sorpresa: fra questi c’è anche Apple iPhone! I marchi più rinomati al prezzo più basso di sempre, questa è la magia delle offerte di primavera. Scoprile tutte in questo articolo esclusivo.

Samsung Galaxy M13

Tripla fotocamera per cattura tutto il tuo mondo, batteria iper potente, prestazioni avanzati grazie a 4GB di RAM e un display ancora più ampio per un’esperienza veramente immersiva: Samsung Galaxy M13 è tuo con il 6% di sconto ad un prezzo irrisorio: appena 179€.

Motorola Moto G42

Motorola sta salendo nuovamente alla ribalta, e lo sta facendo in grandissimo stile: questo modello con tripla fotocamera da 50MP ha un display OLED FHD+ per un contrasto al top, processore Snapdragon, Batteria potente e funzione idrorepellente. Tuo con il 32% di sconto per soli 176€ al posto dei normali 260€ di listino!

Xiaomi Redmi Note 11S

Non c’è niente da fare: Xiaomi è il telefono del momento, e la versione S non delude le aspettative. Quadrupla fotocamera professionale da 1080MP per offrire fotografie eccezionali, display Amoled FHD, processore mega potente e doppio altoparlante: tutto questo per sole 189€.

Apple iPhone 12 da 128GB Azzurro

Concludiamo questa lista con il re degli smartphone, l’Apple iPhone. Questo modello è iPhone 12 da 128GB che, grazie alla sua natura ricondizionata, ti viene a costare il 6% in meno per un totale di sole 495€ totali. Una bomba di potenza con una batteria che ha oltre l’80% della capacità totale e un colore distintivo che te lo farà amare appena lo avrai fra le mani.

