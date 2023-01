L’invenzione per la casa a prova di ladro

Lascia la tua casa in buone mani, anche quando non ci sei, grazie al videocitofono wifi. Una sorveglianza e un'efficienza senza eguali

Tmezon ha creato un prodotto che racchiude più esigenze in una, Amazon ha lanciato per questo un’offerta imperdibile, ed io l’ho scovata e voglio proporla a te. Videocitofono wifi multitasking a soli 69,99€.

Con un risparmio del 30%, riceverai un dispostivi a prova di ladro. Il videocitofono funge da campanello, ha all’interno una videocamera, che ti permette di vedere da dentro chi è che suona, ma ha la funzione anche di allarme.

Videocitofono wifi multitasking, per una casa più sicura

Non dovrai più preoccuparti di cosa succede quando non sei in casa, perché il videocitofono wifi ti consente di ricevere delle notifiche sul tuo smartphone, ogni qual volta che qualcuno si avvicina alla tua abitazione. Puoi collegarti all’app CloudEdge e vedere con i tuoi occhi chi si trova davanti la porta.

Si tratta di un campanello senza fili per esterno, dotato di videocamera, e di audio bidirezionale integrato, che ti consente di parlare con i tuoi visitatori, ovunque tu sia.

Può essere alimentato da semplici batterie, o tramite cavo USB, ed è perfetto per l’esterno, perché uno dei tanti vantaggi è quello di poterlo posizionare dove meglio credi, senza doverti preoccupare di prese e fili elettrici vari.

I LED a infrarossi e l’angolo di visione di 140° garantiscono riprese notturne nitide. Una delle sue peculiarità è il fatto di essere impermeabile, dunque può resistere a vari agenti atmosferici, senza alterare la sua funzionalità.

Rendi la tua casa un ambiente sicuro, anche quando non sei fisicamente presente. Il videocitofono wifi è un ottimo alleato per la sicurezza dell’abitazione. Approfitta del super sconto Amazon, e risparmia.