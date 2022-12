L’igiene orale semplice ed efficace, con Oral- B iO6

Lo spazzolino Oral-B iO6 è lo spazzolino intelligente che si prende cura dei tuoi denti, abituandoti ad una corretta igiene orale

L’igiene orale non va mai trascurato, e per renderlo un’azione anche divertente, oltre che utile ed indispensabile, scegli lo spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B iO6. Lo trovi in offerta su Amazon, a meno della metà del prezzo di partenza, a soli 119,99€. Un prezzo da far girare la testa, ed anche le testine.

Se ordini ora Oral-B iO6, arriverà prima di Natale, e potrai regalarlo a chi ami, per sorprenderlo con un accessorio all’ultimo grido. Lo spazzolino Oral-B ti educherà ad una perfetta igiene orale, e darà nuova vita al tuo sorriso.

Oral-B iO6, lo spazzolino intelligente che si prende cura dei tuoi denti

Per la migliore pulizia di sempre, per una sensazione di pulito purificante professionale e un’incredibile esperienza di spazzolamento delicato, lo spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B iO6 è l’ideale. In una sola settimana, avrai gengive più sane al 100%, rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale.

Il display interattivo segnala le informazioni principali, comprese le modalità di spazzolamento e il promemoria per la sostituzione, ti saluta quando lo accendi e ti sorride quando fai un buon lavoro. Inoltre, l’intelligenza artificiale riconosce il tuo stile di spazzolamento e ti guida per pulire tutti i denti, e non tralasciare le zone difficili da raggiungere.

Puoi scegliere tra 5 modalità intelligenti, per personalizzare il tuo spazzolamento: Pulizia quotidiana, Denti sensibili, Protezione gengive, Pulizia profonda, Sbiancante. Il sensore di pressione intelligente migliorato ti avvisa con una spia rossa, bianca o verde se stai spazzolando troppo forte, troppo delicatamente o con la giusta pressione.

Nella confezione, troverai lo spazzolino, due testine di ultima generazione, 1 custodia da viaggio per portare sempre con te il tuo alleato dell’igiene orale, e un caricatore.

Approfitta dello sconto Amazon, ed acquista Oral-B iO6, lo spazzolino intelligente che illuminerà il tuo sorriso.