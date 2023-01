L’Idropulitrice BOSCH ad un PREZZO DA NON CREDERE (ed anche rateizzabile!)

Con questo attrezzo potente e maneggevole sarà facilissimo pulire cortili, mobili da giardino, pavimenti esterni e anche la vostra auto

Che vi occorra pulire il vialetto del cortile, la vostra auto o lo sporco più ostinato su vasi di fiori, questo è l’attrezzo miracoloso che dovete avere! Si tratta dell’Idropulitrice UniversalAquatak marcata Bosch, oggi disponibile su Amazon in offerta speciale con uno sconto bomba del 31%.

Potrete avere a casa vostra l’utensile potente e facilissimo da usare a soli 153 euro, risparmiando ben 70 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out. In più Amazon vi offre un’ulteriore promozione da cogliere al volo: acquistando l’articolo potrete applicare un coupon di sconto aggiuntivo pari a 25 euro. La super offerta è valida ancora per pochissimi giorni quindi approfittatene il prima possibile!

Addio allo sporco ostinato in giardino con l’Idropulitrice Bosch

Grazie alla sua completa gamma di accessori, l’dropulitrice UniversalAquatak marcata Bosch è indicata per lavare auto, pavimenti, mobili da giardino e molto altro ancora.

Ha una pressione di 135 bar ed un potente motore da 1900 Watt che permette di affrontare qualsiasi lavoro di pulizia senza sforzi e con grande efficienza. È dotata di un innovativo ugello 3 in 1 che combina getto a ventaglio, getto rotante e getto puntuale in un solo elemento così da eliminare qualsiasi tipologia di sporco anche negli angoli più stretti.

Per facilitarne l’utilizzo, l’attrezzo è munito di una pompa autoadescante che aspira l’acqua automaticamente da eventuali recipienti o serbatoi. In più, rifornendo con del detergente l’apposito vano, è possibile effettuare lavaggi ancora più efficaci per risultati eccellenti.

La macchina occupa pochissimo spazio così può essere riposta in casa o in garage senza problemi. Inoltre ha un’impugnatura estraibile e due ruote di grande diametro per essere trasportata con facilità da un punto ad un altro.

Ad oggi Idropulitrice UniversalAquatak Bosch è in offerta speciale su Amazon con uno sconto bomba del 31% a cui poter aggiungere un ulteriore coupon di 25 euro. La promozione è valida ancora per pochissimi giorni quindi non perdete tempo!

