L’idea regalo perfetta per te: il cofanetto Yankee Candle, più acquisti e più risparmi

Yankee Candle è una garanzia e regala fragranze uniche ed inimitabili. Acquista il cofanetto come dono per i tuoi amici o familiari

Zero idee per i regali natalizi di quest’anno? Ci pensa Yankee Candle. Lo storico brand di candele ha creato una confezione regalo da far girare la testa, e Amazon ne ha approfittato per darti un’occasione imperdibile. Se acquisti 3 articoli, anziché uno, potrai risparmiare il 5%. La confezione regalo ha, comunque, il modico prezzo di 15,50€. Affrettati, e fai un regalo economico ma di qualità.

Questa confezione regalo contiene 10 tea light profumate in una varietà di fragranze ispirate alla primavera, come Sakura Blossom Festival, Mango Ice Cream e Clean Cotton, e un supporto per tea light in vetro trasparente. Nella stagione della fioritura dei ciliegi, Yankee Candle ti porta in Giappone per dare il benvenuto alla primavera in occasione del Sakura Blossom Festival.

Le candele che scaldano il cuore e profumano l’ambiente

Con una durata di 6 ore, le tea light donano a ogni casa un magico bagliore scintillante e diffondono un aroma invitante. Il supporto per tea light in vetro trasparente protegge le superfici da eventuali danni, aggiungendo fascino e charme a qualsiasi stile di arredamento, indipendentemente dalla stagione. Tutti gli ingredienti scelti sono di alta qualità, e garantiscono un aroma delicato e costante che riempie tutta la stanza. Lo stoppino è realizzato in fibre di cotone naturali al 100%, raddrizzato e centrato per una combustione fluida e uniforme.

Dal 1969, Yankee Candle produce candele con fragranze di alta qualità che danno vita ai ricordi e diventano il regalo perfetto, per chi lo fa e per chi lo riceve. Con Yankee Candle, diffonderai gioia e benessere a chiunque respiri i suoi profumi. Regala un’esperienza magica a chi ti sta a cuore, ed acquista la confezione Yankee, un’esplosione di fragranze.

