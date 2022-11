Libro ricette per friggitrice ad aria: IMPERDIBILE e in sconto

È il metodo di cottura preferito del momento, e ci si può fare davvero di tutto: scopri il libro con oltre 1000 ricette per friggitrice ad aria, in offerta su Amazon.

È innegabile: da qualche anno a questa parte, le friggitrici ad aria hanno prepotentemente occupato un grande posto sul mercato, e con merito. La cottura in friggitrice ad aria coniuga tutto il gusto del fritto senza però l’utilizzo di eccessivo olio e senza i risvolti negativi della frittura classica per l’organismo, utilizzando una tecnologia che ricorda piuttosto la cottura tradizionale al forno. Il risultato è un metodo di cottura immediato, semplice e amato davvero da tutti. Per conoscere tutti i segreti su come utilizzare al meglio la friggitrice, acquista il libro Friggitrice ad aria: 1000 ricette di Benedetta Cannavacciolo.

Oggi puoi trovare il libro in offerta su Amazon a soli 12,74€, con uno sconto del 15% già applicato nel carrello. Scoprirai come sia possibile arrostire, grigliare e friggere con la friggitrice in modo sano, veloce e in poco tempo. Nel libro sono compresi anche consigli e un inserto con 10 errori da evitare assolutamente quando si utilizza questo elettrodomestico.

Abbatti le calorie con tante ricette gustose

All’interno del libro troverai oltre 1000 ricette saporite, gustose ma soprattutto sane. Ricette per la colazione, tante ricette di patate, di contorni diversi, di carne e non solo. È il primo libro italiano sulla friggitrice ad aria a contenere questo grandissimo numero di ricette, tutte veloci ed economiche.

Per un regalo di natale sicuramente gradito o per anticipare il Black Friday in maniera intelligente, acquista oggi il libro sulla friggitrice ad aria di Benedetta Cannavacciuolo a soli 12,74€ su Amazon, grazie allo sconto già applicato del 15% che ritroverai nel carrello.

