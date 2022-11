Impara l’Arte del RISPARMIO con il libro su Efficienza Energetica

Come è possibile risparmiare sulle utenze elettriche? Scoprilo con il libro Efficienza Energetica su Amazon con il 5% di sconto.

Come è possibile risparmiare sulle utenze elettriche in questo periodo complicato? Scoprilo con il libro Efficienza Energetica, un alleato del risparmio, su Amazon con il 5% di sconto.

I tempi che viviamo, si sa, ci portano a dover fare i conti con il portafoglio e sui consumi energetici della nostra abitazione. Ci sono alcuni trucchi e accortezze che possiamo adottare per risparmiare sensibilmente sui costi della bolletta, che potrebbe essere più salata di quello che ci aspettiamo. Il libro di Alberto Reati e Fabio Corti – Efficienza Energetica: ottimizzazione tecnico economica delle utenze elettriche – è una lettura piacevole e arricchente, che può davvero aiutare a capire come risparmiare.

Ben 288 pagine e tanti capitoli interessanti per tentare di capire come risparmiare davvero sui costi dell’energia elettrica. Moltissimi sono gli argomenti trattati, divisi per capitoli. C’è quello dedicato all’efficienza energetica e ai soggetti convolti, quello sul regime permanente sinusoidale monofase e trifase, quello dedicato all’illuminazione, al motore asincrono trifase, e quello sulle applicazioni del motore asincrono, del trasformatore e dell’energia solare fotovoltaica. Una panoramica veramente completa per conoscere tutto sull’efficienza energetica e su come migliorarla, dentro e fuori casa.

Autori prestigiosi per un libro utile

Efficienza Energetica è un libro scritto da Alberto Reatti, professore associato del dipartimento di ingegneria dell’Informazione dell’Università degli Studi di Firenze, e da Fabio Corti – dottorando di ricerca presso il medesimo dipartimento e università. Il professore e il dottorando trattano un’ampia gamma di argomenti, fra i quali anche i sistemi di ricarica wireless per veicoli elettrici e la modellazione e controlli dei convertitori DC-DC PWM e dei convertitori risonanti.

Edito da Esculapio e con 288 pagine tutte da sfogliare, il libro Efficienza Energetica: ottimizzazione tecnico economica delle utenze elettriche è tuo su Amazon a soli 28,50€ utilizzando il 5% di sconto presente per la copertina flessibile e 20,99€ per il formato Kindle.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.