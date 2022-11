Libro di ricette per Natale di Chef Cannavacciuolo PREZZO SUPER

Sconto del 25% per il libro di ricette di Natale del grande Chef Antonino Cannavacciuolo. Perfetto per ostacolare lo spreco alimentare natalizio.

Il Natale si avvicina e così anche il Black Friday, momento perfetto per garantirsi ottimi prezzi e preparasi per il pranzo natalizio. Oggi, troviamo il libro “Pranzo di Natale, piatti delle feste e cucina degli avanzi” di Cannavacciuolo, ad un prezzo imperdibile, in offerta su Amazon a soli 10,50€.

Per poter acquistare il libro in sconto del 25%, basterà aggiungerlo al carrello di Amazon ed al momento del pagamento finale risulterà scontato automaticamente. Risparmiando 3,50€ rispetto al prezzo di partenza di 14€ .

Il libro con le ricette natalizie di Chef Cannavacciuolo direttamente a casa tua

Un libro scritto dal grande Chef Antonino Cannavacciuolo, pronto per arrivare in tutte le case degli italiani, proprio con l’arrivo del Natale. Un ricettario completo di pietanze perfette per il pranzo natalizio pensate dallo Chef.

Il libro di ricette di Natale scritto da Chef Cannavacciuolo è tutto ciò di cui si ha bisogno con l’arrivo del Natale. In cui si potranno seguire molte ricette pensate proprio da lui.

Il libro vuole proprio arrivare nelle case di tutti e mostrare quanto sia importante andare contro lo spreco alimentare natalizio. Si sa, il periodo di Natale, porta tutti ad acquistare sempre più cibo di quello necessario e tante volte quello rimasto viene buttato.

Cannavacciuolo, nel suo libro di ricette, vuole proprio reinventarsi ed insegnare la sua cucina dell’avanzo. Un modo per non sprecare troppo denaro e comportarsi in maniera sostenibile. Si potranno seguire ben cinque ricette tradizionali che, vengono rese uniche dallo Chef. Cinque invenzioni per ostacolare lo spreco natalizio. Troverai soluzioni perfette per la cena della Vigilia, il pranzo di Natale e anche il cenone di San Silvestro.

Il ricettario di Chef Cannavacciuolo per Natale, oggi, lo troviamo ad un prezzo imperdibile, in offerta su Amazon a soli 10,50€. Per tutti gli utenti Prime è garantita una spedizione veloce e senza costi aggiuntivi.

