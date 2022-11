Libri usati al 50% di sconto: Amazon promuove l’economia del second hand

Amazon propone un’offerta davvero imperdibile per gli amanti della lettura e non solo. Una selezione praticamente infinita di libri usati che Amazon ha deciso di vendere al 50% e più di sconto.

Le categorie tra cui scegliere sono molte e in grado di rispondere ai gusti di tutti. Dallo sport alla cucina, dalla narrativa al giardinaggio, dalla musica ai motori e molto altro ancora.

Perché acquistare libri usati?

Acquistare libri di “seconda mano” comporta innumerevoli vantaggi. Innanzitutto è una scelta ecologica. Stampare libri richiede carta che, come è noto, proviene dagli alberi risorsa che non deve assolutamente essere sprecata. Consente poi di acquistare un maggior numero di libri con il budget prefissato. Permette di comprare i lavori dei propri autori preferiti ad un prezzo davvero vantaggioso e al contempo consente di conoscere nuovi scrittori. Infine acquistare libri usati da la possibilità di dare seconda vita a una risorsa così importante come il sapere.

5 libri usati per 5 tipi di lettori

I gusti in fatto di lettura possono essere davvero tanti in relazione anche ai molti generi esistenti. Abbiamo selezionato 5 libri usati scontati del 50% su Amazon per 5 diverse tipologie di lettore.

“La nostra cucina. Fatto in casa da Benedetta ricette e storie” di Benedetta Rossi, per tutti coloro che amano dilettarsi in cucina e hanno sempre voglia di sperimentare nuove e gustose ricette.

“Questa è l’America. Storie per capire il presente degli Stati Uniti e il nostro futuro” di Francesco Costa, adatto a tutti coloro che vogliono conoscere meglio il continente americano con i suoi eccessi, la sua influenza e i suoi costumi.

“Per niente al mondo” di Ken Follett, per conoscere quello che attualmente è considerato uno dei più grandi narratori al mondo.

“Adrenalina. My untold stories” di Zlatan Ibrahimović e Luigi Garlando, libro imperdibile per tutti gli amanti dello sport.

“Diario della fine del mondo” di Lyon Gamer, adatti a bambini dai 9 a 12 anni che si stanno approcciando alle loro prime letture.

Queste sono solo alcuni dei tantissimi libri usati in vendita si Amazon al 50% di sconto. Vedi la lista completa e scegli i tuoi preferiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.