Libera la tua FANTASIA in CUCINA: 600 ricette integrate e cibo pronto in un CLICK

Ami cucinare e vorresti un aiuto nelle preparazioni che ti piacciono così tanto? Hai mai pensato ad un ottimo alleato in cucina sempre a tua portata di mano? Oggi, puoi farlo con il robot da cucina di Moulinex, lo trovi su Amazon ad un prezzo folle. In offerta a soli 389,99€.

Ti piace metterti in cucina e lasciare andare tutta la tua fantasia nei piatti che preparti? Hai spesso ospiti a casa o vuoi semplicemente stupire la tua famiglia? Abbiamo l’alleato che fa per te, oggi il robot da cucina della Moulinex si trova ad un prezzo top, con tanto di sconto del 35%. Tutto ciò che dovrai fare è selezionarlo ed aggiungerlo al carrello. Al momento del pagamento finale, lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Non perdere sempre troppo tempo a tagliare, sminuzzare le verdure o altre prodecure lunghe, oggi avrai un alleato che potrà fare tutto ciò al posto tuo. Non dovrai fare nient’altro che ordinargli cosa desideri e in un batter d’occhio lo farà per te.

Questo modello ti verrà consegnato con tanto di ben 600 ricette integrate per poter iniziare a cucinare fin da subito. Disponde di un ampio e comodo touch screen che ti permetterà di scegliere ciò che più preferisci. In grado di lavorare con una potenza da ben 1400W.

Molto versalite e con ben 32 funzioni di lavorazione, potrà mescolare, frullare, impastare, sbattere, macinare, sminuzzare, cuocere al vapore e tanto altro che sarà super utile. Con tanto di bilancia che ti permetterà di pesare ciò che serve per cucinare con le giuste dosi.

Oggi, trovi il robot da cucina della Moulinex ad un prezzo che non dovresti lasciarti sfuggire, con tanto di sconto del 35% solo su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.