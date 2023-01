Sei un tipo VINTAGE? Non puoi lasciarti sfuggire questo!

Squisitamente retrò ma in realtà molto utile per tanti motivi: un lettore mp3 a meno di 30€ su Amazon diventerà il tuo nuovo migliore amico. Perché? Scopri tutto!

Ricordi quant’era bello andare a scuola e sentire le tue canzoni preferite sul lettore mp3? Altri tempi sicuramente, perché oggi la tecnologia è avanzata e ci permette di sentire musica in streaming direttamente dal cellulare. Ci sono però alcuni motivi per tornare a usare un lettore mp3:

far ascoltare musica in sicurezza ai bambini senza il rischio di mandarli su internet

far ascoltare musica o radio alle persone anziane senza smartphone

fare jogging in zone isolate e poco sicure senza il rischio di essere derubati del cellulare

ascoltare la propria musica preferita anche in zone dove non prende la connessione internet

non sprecare la batteria del telefono per sentire la musica

Il lettore mp3 da 64GB ZOOAOXO costa solamente 27,99€ ed è anche e-book reader, sveglia, radio FM, registratore vocale e altoparlante. Lo riceverai con auricolari inclusi e, soprattutto, con le sue dimensioni mini per essere portato ovunque desideri.

Con display touch reattivo

Questo è un MP3 a schermo intero da 2,4 pollici ha uno schermo capacitivo 320*240 completamente multi-touch. Ti offre un’esperienza visiva straordinaria anche per mezzo della sua funzione e-book reader. Lo schermo intero e il multi-touch del lettore mp3 ti consentono di immergerti rapidamente nel meraviglioso divertimento della lettura. L’interfaccia è semplicissima da interpretare e utilizzare, e oltre ad ascoltare musica puoi guardare le tue foto preferite e leggere i tuoi romanzi in formato digitale. Registra vocali e lezioni all’università, ha una radio FM per sentire i tuoi programmi prediletti, ed è perfetto anche per gli anziani.

Cosa aspetti, ci stai ancora pensando? Approfitta del micro prezzo di 27,99€ grazie allo sconto del 30% già attivo su Amazon e regala questo splendido lettore mp3.

