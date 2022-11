Lettiera autopulente gatti: MEGA SCONTO INCREDIBILE

Una lettiera per gatti che si pulisce da sola? Non è un sogno, è realtà: la trovi su Amazon con uno sconto di 150€ in meno rispetto al prezzo di listino. Scopri come ottenerla.

Tutti amiamo i nostri amici a quattro zampe, e i gattini che abitano in casa hanno bisogno di avere sempre la lettiera perfettamente pulita e igienizzata. L’attenzione alla pulizia della lettiera evita spiacevoli inconvenienti e induce i gatti a utilizzarla senza cercare di fare “altrove” i loro bisogni. Certo, occuparsi ogni giorno della pulizia della lettiera può essere estenuante, soprattutto se si sta molte ore fuori di casa o se, per esigenze di lavoro o di famiglia, ci si ritrova a viaggiare molto. Sapevi che esiste una lettiera per gatti autopulente, iper tecnologica, che puoi persino controllare con una app?

PETKIT Pura Max è una lettiera che non solo elimina gli odori immediatamente, ma elimina i bisogni dei gatti lasciando l’interno sempre perfettamente pulito. Un vero e proprio gioiello di tecnologia, con un prezzo importante ma che rappresenta un vero e proprio investimento per il futuro. Con un cilindro extra-large da 76 litri è adatta a gatti di taglia grande, e l’ingresso inferiore è perfetto per i gattini piccoli.

Fino a 15 giorni di pulizia

Tre modalità di pulizia alternative: automatico, programmata e manuale. Niente più disordine, massima pulizia, filtraggio di tutti i grumi e resistente a graffi senza il rischio di perdite. Il meccanismo elicoidale evita che i gatti possano farsi male, e il sistema XSecure si ferma automaticamente ogni volta che l’animale si avvicina, grazie ai sensori di prossimità. Puoi gestire le pulizie tramite wi-fi con l’app.

Un investimento incredibile per il futuro, e un gigantesco regalo di Natale per te e i tuoi mici: acquista la lettiera autopulente a 529€, risparmiando ben 150€ dal prezzo iniziale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.