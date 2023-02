Lenovo Tab M8 a soli 129 euro: ULTIMISSIMI PEZZI!

Questa è una di quelle occasioni che si devono cogliere al volo. Acquista ora su Amazon uno degli ultimi pezzi rimasti di Lenovo Tab M8 a soli 129 euro.

Ti serve un tablet ma non vuoi spendere troppo? Ecco il prodotto perfetto per le tue esigenze: Lenovo Tab M8. Acquistalo ora su Amazon a soli 129 euro. Però affrettati perché sono rimasti pochissimi pezzi.

Anche su questo prodotto Amazon ti consente di applicare il comodissimo pagamento a rate, in questo modo non risentirai minimamente della spesa ma potrai usare da subito il tuo nuovo acquisto.

Lenovo Tab M8, funzionale ed economico. Non ti serve altro!

Lenovo Tab M8 ha tutto le funzionalità base che servono nella quotidianità per lavorare, studiare o far giocare il tuo bambino. Ecco nel dettaglio cosa questo prodotto è in grado di offrirti.

Lenovo Tab M8 HD (2a Gen) ha uno chassis parzialmente in metallo con un design elegante che tutti in famiglia vorranno utilizzare.

Processore MediaTek Helio A22 (4C, 4x A53 @2.0GHz) per sfruttare al meglio il tuo tablet in ogni occasione.

Display touch 8 pollici HD con risoluzione 1280×800 IPS 350nits, Touchscreen.

Memoria RAM 3GB Soldered LPDDR3 , espandibile tramite MicroSD Card fino a 126 GB, FAT 32; fino ad 2 TB, exFAT.

Storage di 32 GB eMMC utile a conservare documenti, foto e video per te importanti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.