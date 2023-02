Lenovo Notebook: MINI prezzo GRANDI potenzialità

Lenovo anche questa volta ha realizzato un notebook infallibile dalle grandissime capacità, per adesso in mega offerta su Amazon.

Voglio consigliarti adesso un notebook senza pensarci due volte. Ti propongo proprio questo computer fantastico ancora per poco tempo in promozione. Perché questo notebook? La Lenovo è un’azienda leader del mercato che lavora in sinergia per mettere a tua disposizione solo prodotti di altissimo livello. E adesso hai un’OFFERTA SUPER. Acquista subito Lenovo IdeaPad 3 Notebook, avrai l’incredibile occasione di avere un computer di grande qualità ad un prezzo super.

Puoi acquistare questo magnifico device della Lenovo a solo 499,00 euro anziché 629,00, cioè avresti un risparmio di 220 euro ed uno SCONTO mai visto su un prodotto dalle qualità impareggiabili.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento, molto utile per garantire sicurezza e rapidità.

Questo articolo ha anche il bollino “scelto da amazon” che mette in evidenza prodotti con buone valutazioni e a prezzo conveniente disponibili per la spedizione immediata.

Ecco le caratteristiche di questo portentoso Notebook

Questo prodotto ti permette di ottenere ottenere prestazioni da gaming con un dispositivo sottile e leggero. La durata della batteria è di almeno 8 ore grazie ai nuovi processori AMD Ryzen serie 3500U. Ha 512GB SSD espandibile fino a 1 TB per avere tantissimo spazio per archiviare documenti e immagini. La RAM da 8GB espandibile fino a 12 GB ti permette un utilizzo potente e fluido.

Dotato di uno schermo Full HD vivido da 15,6 pollici, vanta bordi stretti su quattro lati con angoli di visione più ampi e meno ingombro. Il sistema è ventilato e silenzioso.

Desideri avere un grandissimo notebook, potente e bello, il meglio da ogni punto di vista? Allora acquista subito su Amazon il Lenovo IdeaPad 3 in SUPER offerta, affrettati prima che le scorte in magazzino finiscano. Non perdere altro tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.