L’eleganza e la funzionalità della lampada da tavolo senza fili, ora in OFFERTA

La lampada da tavolo Zafferano Poldina in edizione limitata, perfetta sia per esterno che per interno, e senza fili

Trovare una lampada da tavolo, elegante, che si abbini ad ogni stile, e che sia anche funzionale, non è facile. Zafferano Poldina ha creato una lampada da tavolo senza fili, edizione limitata, da poter utilizzare sia all’interno che all’esterno. Inoltre, grazie all’offerta Amazon, potrai acquistarla godendo dello sconto del 24%. Sceglila per te, o usala come idea regalo per questo Natale, e risparmia.

Zafferano Poldina Pro versione Nera opaca Limited Edition è una lampada a batteria portatile e ricaricabile da tavolo. Dotata di base di ricarica a contatto, touch dimmer e funzione di memoria dell’impostazione di dimmerazione che memorizza gli step di dimmerazione. Di conseguenza, ad ogni accensione, l’intensità luminosa corrisponderà a quella precedentemente impostata.

La lampada da tavolo Zafferano Poldina e le sue funzionalità

La lampada è dotata inoltre della funzione di selezione della temperatura di colore della luce tra 2700K e 3000K (bianco dinamico). Corpo in pressofusione di alluminio verniciato, diffusore in policarbonato e fonte luminosa a LED, protezione IP65 adatta sia all’uso interno che esterno.

Il design pulito ed elegante di Poldina si sposa con la praticità: basta un tocco della mano per accendere e spegnere la tua lampada LED con un semplice gesto “touch”. Tieni premuto il pulsante sul paralume e regola il colore della luce della tua Poldina: sceglila più calda o più fredda (da 2700 a 3000 Kelvin) a seconda dell’atmosfera che vuoi ottenere. Per selezionarla basterà tenere nuovamente premuto il pulsante di accensione.

Zafferano Poldina Pro ha un grado di protezione dai liquidi IP65 ideale per l’uso sia all’interno che all’esterno. Puoi utilizzarla a casa, in ufficio, in giardino, in terrazza, nel balcone o nei ristoranti e strutture ricettive, in ogni stagione dell’anno. Portala fuori con te per illuminare una cena, o per leggere sotto le stelle. Sfiorando il pulsante sul paralume, puoi regolare a piacere l’intensità della luce della tua Poldina: scegli se utilizzarla al 100% della potenza o se preferisci una più delicata luce d’atmosfera.

La lampada da tavolo senza fili Zafferano Poldina è utile in ogni situazione, e versatile per creare qualsiasi atmosfera. Puoi sfruttarla ovunque, senza aver bisogno di prese e fili vari. Portala con te con comodità e praticità. Acquistala ora, godendo dello sconto Amazon, a soli 93,99€.