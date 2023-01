Leggere è la tua più grande passione? Allora ti serve questo oggetto

Rendi la tua lettura più facile e confortevole con la luce da lettura ricaricabile. Acquistala ora su Amazon e la pagherai solamente 11,89 euro.

Se leggere è la tua più grande passione sai benissimo quanto è fastidioso non poterlo fare per mancanza di luce. Da oggi questo non sarà più un problema perché abbiamo scovato per te un oggetto utilissimo che ti consentirà di leggere ovunque senza disturbare chi ti sta intorno. Acquista ora su Amazon la luce da lettura ricaricabile firmata Dokkita.

Ti costerà davvero pochissimo grazie anche ad uno sconto speciale Amazon pari al 15%. La pagherai solamente 11,89 euro.

Posiziona la luce da lettura ricaricabile direttamente sul libro che stai leggendo e leggi comodamente tutte le pagine che vuoi

La luce da lettura Dokkita è confortevole e previene l’affaticamento degli occhi. Questo grazie alla possibilità di regolarla come vuoi necessario, sono disponibili difatti 3 diversi livelli di luminosità.

Questa luce ricaricabile è piccola, leggera e portatile. Pesa solamente 45 grammi e grazie alla comoda clip a morsetto potrai agganciarla direttamente alle pagine del tuo libro. Il materiale gommato di cui è composta la rende molto flessibile, la si può piegare in qualsiasi direzione per godere della massima esposizione di luce. Ogni ricarica consente un lungo utilizzo. Si ricarica completamente in 40 minuti e funziona per ben 2-3 ore. Il LED rosso è acceso durante la carica e si spegne automaticamente quando è completamente carico. Questa mini lampada potrebbe anche essere utilizzata come segnalibro e va benissimo su libri di tutte le forme e dimensioni. Volendo la si può usare anche come lampada da lettura sul tavolo, sulla scrivania in ufficio, in auto o su un leggio.

Rendi la tua lettura più facile e confortevole con la luce da lettura ricaricabile. Acquistala ora su Amazon e la pagherai solamente 11,89 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.