L’ecocube aloe vera che farà felice tutti: l’idea regalo più green che ci sia

Ecocube aloe vera è il regalo perfetto per gli amanti del green. Un'idea originale da mettere sotto l'albero

Se quest’anno, per Natale, vuoi regalare un’idea originale e green, opta per l’ecocube aloe vera. Riceverai uno splendido set completo di tutto, da Amazon, a soli 10,52€. Inoltre, acquistando 4 articoli, risparmierai un ulteriore 5%.

Ogni set di coltivazione contiene: un cubo di legno naturale + un vaso per piante biodegradabile + granulato nutriente + semi per piante + istruzioni (lingua italiana non garantita).

Il set regalo che non ti aspetti: le caratteristiche dell’ecocube

L’aloe vera è anche chiamata giglio del deserto ed è una pianta molto decorativa per interni, nota anche come pianta curativa, per i benefici che porta. L’ecocube rappresenta il concetto di un articolo da regalo elegante, naturale e sostenibile. Dovrai sfoderare il tuo pollice verde e prenderti cura di una pianta, prima ancora che essa nasca. Vederla sbocciare sarà un’emozione, che ripagherà tutto il lavoro e l’attenzione che le avrai dedicato.

Gli ecocube hanno un concetto unico “Ready to Grow”: i contenitori per piante sono già riempiti con una speciale miscela di granulato nutriente e le sementi sono già mescolate in questo granulato. Basta aprirlo, annaffiare e dopo pochi giorni appariranno le prime piante verdi. Le mani piene di terra appartengono ormai al passato.

Il set contiene una piccola quantità di fertilizzante, ma dovrebbe essere concimato attraverso tutta la coltivazione a seconda del corso della crescita. Il prodotto contiene sufficienti sostanze nutritive per la prima settimana di crescita, poi concimare regolarmente con fertilizzante per piante.

Gli ecocube sono realizzati al 100% con materiali compostabili, vengono compostati lentamente e forniscono alle piante preziose sostanze nutritive. Nei cubi di legno decorativi i semi si trasformano in fiori, erbe aromatiche, alberi di Natale e persino banane nane. Ogni cubo è realizzato in legno di ontano di alta qualità, riempito con uno speciale granulato nutriente e semi vegetali e sigillato con un adesivo germinato.

Acquista un regalo diverso dal solito, che rispetta l’ambiente e che aiuta ad avere un mondo più green. Regala l’ecocube aloe vera, con tutti i benefici della pianta stessa. Sarà divertente e soddisfacente veder sbocciare la propria creazione. Acquistandone 4, risparmi di più. Approfitta subito dell’offerta Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.