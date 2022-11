Le tue mani al caldo sempre con questo gadget 2 in 1 in OFFERTA

Scalda le tue mani e ricarica il tuo cellulare con lo scaldamani e power bank Unigear

Da oggi in poi, non dovrai più preoccuparti delle tue mani, perché a scaldarle ci pensa lo scaldamani ricaricabile Unigear. Grazie alle sue ottime funzioni e alla sua autonomia, potrai portarlo sempre con te, che sia per una semplice uscita, o per una gita fuori porta. Amazon fa un’offerta da non perdere, e se ti affretterai ad acquistarlo, potrà essere tuo a soli 28,04€.

Il riscaldamento dello scaldamani ricaricabile è istantaneo. Infatti, richiede solo 1 secondo per un riscaldamento a 360 gradi. La capacità di 10.000 mAh offre fino a 16 ore di durata della batteria, offrendoti un’intera giornata di calore continuo durante la stagione fredda.

Le caratteristiche dello scaldamani ricaricabile Unigear

Questo accessorio possiede regolazioni accurate della temperatura. Lo schermo del display digitale a LED mostra il bilanciamento della durata residua della batteria e le regolazioni della temperatura fino a 21 impostazioni, ( 35 – 55 ° C / 95 – 131 ° F). Basta impostare la temperatura che preferisci. Il chip di monitoraggio della temperatura integrato esegue costantemente il monitoraggio della temperatura in tempo reale. Il telaio è rinforzato con l’uso di materiale ignifugo di grado V-O, acrilonitrile butadiene stirene (ABS) e policarbonato (PC), per permetterti di portare sempre con te lo scaldamani senza rischi.

Il prodotto ha sia la funzione di ricarica, fungendo da power bank, che quella di riscaldamento manuale allo stesso tempo. Le porte USB di tipo A e di tipo C nella parte superiore supportano la ricarica rapida a due vie da 20 W, USB di tipo A (uscita), tipo C (sia in ingresso che in uscita).

Uno strumento semplice, pratico, e di cui non potrai più fare a meno. Da portare sempre con te, in borsa, perché occupa poco spazio, e perché potrà esserti utile in ogni evenienza. Con l’inverno alle porte, le mani sono la prima parte del corpo a risentire dell’abbassamento delle temperature, e questo strumento nasce proprio per porre fine all’insopportabile sensazione di mani a mò di ghiacciolo. Acquistalo subito, approfittando dello sconto del 15%.

