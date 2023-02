Le tue call avranno tutte un altro suono!

Non aspettare, acquista subito su Amazon gli auricolari Bluetooth Jabra Elite 3 prima che le scorte finiscano perché un prezzo così conveniente non si ripeterà

Sei spesso in call per lavoro o semplicemente per piacere? Bene in entrambi i casi sappiamo che hai bisogno di un suono sempre forte e chiaro. Abbiamo trovato per te un prodotto davvero unico: gli auricolari Bluetooth Jabra Elite 3 con ben 4 microfoni che ti assicureranno una audio chiaro e privo di rumori. Puoi acquistarli ora su Amazon con lo sconto del 25%.

Non solo grandi prestazioni ma anche un prezzo davvero piccolo, difatti grazie allo sconto esclusivo Amazon pagherai gli auricolari Bluetooth Jabra solamente 59,99, risparmiando ben 20 euro dal prezzo iniziale.

Auricolari Bluetooth che isolano dal rumore, 4 microfoni per chiamate chiare, bassi ricchi e audio personalizzabile

Vuoi provare un’esperienza di audio davvero unica? Con gli auricolari Bluetooth Jabra Elite 3 è a dir poco garantita. Cuffie wireless dalla forma ergonomica, con opzioni di personalizzazione, un suono ottimale, dei bassi super potenti e una durata della batteria fino a 28 ore.

Sono dotate di controllo intelligente del rumore e isolamento acustico unico per un’esperienza di ascolto ottimale anche quando sei in viaggio in auto, treno o altro. Difatti grazie alla tecnologia HearThrough i suoni esterni verranno comunque da te percepiti. Questi auricolari dal classico design danese sono dotate di 4 microfoni, per chiamate cristalline e trasmissione vocale affidabile ovunque. Sono compatibili con Android, integrazione con Alexa, Spotify Tap Playback e Google Fast Pair. E poi puoi usare una cuffia anche in modalità mono mentre l’altra si sta ricaricando.

All’interno della confezione troverai:

1 paio di cuffie Bluetooth Jabra Elite 3,

1 custodia di ricarica

EarGel in 3 misure

1 cavo USB-C di ricarica.

Non aspettare, acquista subito su Amazon gli auricolari Bluetooth Jabra Elite 3 prima che le scorte finiscano. Ora con uno sconto speciale le paghi solamente 59,99 euro e non 79,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.