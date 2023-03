Le MIGLIORI Cuffie da gaming ad un PREZZO SHOCK (ultimissime a disposizione)

Ancora per poco i dispositivi Logitech sono in super offerta su Amazon con uno sconto pazzesco del 44%

Divertirvi con i vostri videogiochi preferiti sarà ancora più eccitante con le Cuffie da gaming marcate Logitech! I dispositivi di ultima generazione in grado di offrire un’esperienza immersiva senza paragoni oggi sono in super offerta su Amazon con uno sconto pazzesco del 44%.

L’articolo è disponibile a soli 44 euro, anziché 79 euro, inclusa spedizione gratuita e consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Per averle già domani, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratuiti, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro mensili. L’offerta è limitata e rimangono pochissimi pezzi a disposizione quindi affrettatevi!

Cuffie da gaming Logitech: prestazioni altissime e massimo comfort

Grazie al design ultra leggero ed ergonomico, potrete giocare nel massimo comfort anche per ore e ore con le Cuffie da gaming marcate Logitech.

I dispositivi super compatti hanno un peso di soli 240 g e sono dotati di una fascia di sospensione regolabile per personalizzare la vestibilità e distribuire il peso in base alle proprie esigenze. In più i morbidi padiglioni in Memory Foam e il materiale sportivo a rete sono comodi per un uso prolungato senza nessun fastidio.

Gli auricolari sono compatibili con PC, laptop e console di gioco di varia tipologia: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch con connessione audio da 3.5 mm. Per entrate nel gioco bastano pochissimi secondi grazie alla funzione Plug and Play e al collegamento con il jack audio.

La modalità d’uso è semplicissima: con la rotellina del volume sul padiglione si può alzare rapidamente il volume del gioco o della musica, mentre servirà solo alzare il microfono per silenziarlo e togliersi dall’azione di gioco. I dispositivi offrono un audio impressionante con un suono stereo nitido che rende super realistico qualsiasi videogame.

