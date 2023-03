Le cuffie Logitech SONO TUE CON UNO SCONTO di 30 euro su Amazon!

Sono a dir poco fantastiche nelle caratteristiche e nel costo perciò acquista ora su Amazon le cuffie Logitech.

Se vuoi un paio di cuffie che ti catapultano letteralmente in un altro mondo abbiamo il prodotto che fa per te. Ti consigliamo le cuffie Logitech che adesso puoi acquistarle su Amazon con uno sconto di ben 30 euro.

Cuffie Logitech: Over Ear, leggere, con microfoni integrati e una batteria da 18 ore

Le cuffie Logitech che ti proponiamo in sconto sono: versatili, leggere, confortevoli, di altissima qualità, di lunga durata e anche sostenibili.

Logitech G435 è la prima cuffia con connettività wireless Lightspeed e Bluetooth a bassa latenza, per offrire più libertà di gioco su PC, smartphone, Nintendo Switch e PlayStation. Grazie ad un design leggero con un peso di soli 165 grammi queste cuffie senza filo per gaming sono comode da indossare anche per tutto il giorno.

E poi altissima qualità della voce. Fatti sentire forte e chiaro grazie ai doppi microfoni beamforming integrati che eliminano la necessità di un braccio microfonico e riducono il rumore di fondo. Il suono che percepisci è assolutamente immersivo, con un audio ad alta fedeltà accuratamente bilanciato grazie a driver da 40 mm e ancora compatibilità con Dolby Atmos, Windows Sonic per un autentico suono surround.

Con la batteria da 18 ore non c’è bisogno di interrompere il gioco per ricaricare, in questo modo puoi giocare, parlare con i tuoi amici e ascoltare musica tutto il giorno. Inoltre le cuffie Logitech ti garantiscono un comfort totale grazie ai cuscinetti auricolari in memory foam e dimensioni adatte a tutte le teste, anche le più piccole. Infine si tratta d un prodotto sostenibile in quanto le parti in plastica contengono almeno il 22% di plastica riciclata post-consumo e l’imballaggio in carta proviene da foreste certificate FSC.

