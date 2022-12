Le cuffie 3 in 1 sono il regalo innovativo di cui non sapevi di aver bisogno

Le cuffie 3 in 1 sono la rivoluzione perfetta per ascoltare la musica, dormire, e fare sport

Se ami la praticità, e cerchi un accessorio che abbia più funzioni, le cuffie 3 in 1 non deluderanno le tue aspettative. Hanpure ha creato un prodotto che sarà utile per dormire, per ascoltare musica e per fare sport. Tutto questo, Amazon lo rende tuo al prezzo di soli 18,69€. Ordinando ora, risparmierai più della metà del prezzo di partenza, e riceverai le cuffie 3 in 1 prima di Natale.

Facile da usare come cuffie per il sonno senza fili, o come mascherina musicale, e ancora come fascia per il sudore sportivo. Sono pratiche da portare con te, in aereo, in ufficio, in palestra, da utilizzarle durante un pisolino, mentre fai sport, o meditazione.

Il design ed il comfort delle cuffie 3 in 1

Le cuffie per dormire con il bluetooth ti permetteranno di immergerti in un’esperienza sonora definitiva senza disturbare, o essere disturbati dalla persona accanto a voi. Hanno un design elegante e funzionale, e sono il regalo perfetto sia per uomini che per donne, per qualunque occasione.

Le cuffie per il sonno ultra morbide con 2 altoparlanti piatti imbottiti non eserciteranno alcuna pressione sulle orecchie o sulla testa, anche quando si dorme di lato. Il design unico rende il cappello Bluetooth HANPURE un accessorio che dimenticherai di indossare, grazie al suo comfort imbattibile.

Con la tecnologia Bluetooth 5.0 potenziata, le cuffie per dormire vi forniranno un’eccellente esperienza d’uso di qualità audio premium, velocità di paring veloce, meno consumo di energia, il che significa un’intera notte di riproduzione con una singola ricarica.

Grazie al materiale sottile e al tessuto leggero, sentirai un tocco fresco per la tua pelle. Acquista subito le cuffie 3 in 1, per te o per i tuoi cari, e fai un regalo di Natale originale.