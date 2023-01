Lavorerai decisamente meglio con questo prodotto scovato su Amazon

Acquista ora su Amazon la lampada da scrivania SKYLEO e allevia il fastidio agli occhi dovuto al lavoro d'ufficio. Costa davvero poco, solo 27,19 euro.

Quante volte ti capita di sentire un grande fastidio agli occhi dopo essere stato tante ore al pc? Spesso questo è dovuto al fatto che si tende a sforzare gli occhi a causa di una cattiva illuminazione della stanza. Per questo motivo è importante dotarsi degli strumenti giusti. Ne abbiamo scovato per te uno molto utile e anche economico. Si tratta della lampada da scrivania SKYLEO. Acquistala ora su Amazon.

Ti costerà solamente 27,19 euro grazie ad uno sconto speciale Amazon del 32%

Illuminazione personalizzata grazie alle 3 modalità di luce e ai 10 livelli di intensità messi a disposizione dalla lampada da scrivania SKYLEO

Con la lampada da scrivania SKYLEO non solo puoi regolare la luce e la sua intensità ma potrai anche proiettarla esattamente dove ti serve. Questo grazie alla regolazione multiangolo. Una volta fissata alla scrivania scoprirai che puoi regolare sia il braccio oscillante che la sezione della testa e in questo modo coprire praticamente ogni angolo di illuminazione.

Su un tavolo di circa 2 metri la copertura risulta perfetta. Non solo questa lampada ti permette di risparmiare molto spazio, se per esempio disponi di una scrivania piccola, perché la puoi richiudere, per poi riaprirla quando ti occorre. E poi con il suo design minimal si abbina a qualsiasi tipo di arredo.

Una cosa molto importante che scoprirai usando questa lampada è che grazie alla luce a led i tuoi occhi lavoreranno in un ambiente comfortevole infatti questa è in grado di alleviare il caratteristico fastidio visivo provato dopo tante ore passate davanti al pc. Infine altro punto a favore di questa lampada da scrivania è il risparmio energetico, consuma davvero pochissimo e si stima sia in grado di lavorare per ben 50.000 ore.

