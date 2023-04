Lavora e gioca dove vuoi con il Mini PC super compatto: oggi a PREZZO MINI!

Questo dispositivo potentissimo è perfetto sia per i tuoi progetti professionali che per l’intrattenimento domestico

Siete spesso in viaggio per lavoro e avete bisogno di un mini Pc potente e versatile da poter utilizzare in divere postazioni? Allora non fatevi scappare il Mini PC Windows 11 Pro marcato NiPoGi, oggi in offerta top su Amazon con uno sconto eccezionale del 30%.

Al momento il dispositivo è disponibile a soli 169 euro, quindi con un risparmio di ben 70 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. L’occasione è davvero conveniente ma affrettatevi, i pezzi scontati stanno andando letteralmente a ruba!

Mini PC Windows 11 Pro marcato NiPoGi: massima versatilità e dimensioni compatte

Il Mini PC Windows 11 Pro marcato NiPoGi è il dispositivo perfetto sia per i vostri progetti lavorativi che per l’intrattenimento domestico.

Ha 12 GB DDR4 e 256 GB ROM, lo spazio di archiviazione ideale per eseguire e salvare più file e film senza preoccupazioni. Inoltra supporta 2.4+5G dual band WIFI, che garantisce un segnale più stabile e più forte in qualsiasi momento.

Il dispositivo è dotato di processore Celeron J4125, ovvero una CPU per computer veloce, fluida e a bassa potenza che può essere utilizzata sia in ufficio per progetti complessi che a casa per divertirsi con giochi, film o serie tv. Grazie all’interfaccia HDMI 2 e VGA 1 supporta il collegamento con vari dispositivi come TV, monitor, proiettore e stampante.

In più, grazie alle sue dimensioni piccole e compatte, può essere trasportato ovunque ed inserito tranquillamente in borsa. È munito anche di una staffa a parete attraverso la quale è possibile appenderlo dietro il monitor senza creare disordine sulla scrivania.

Ad oggi il Mini PC Windows 11 Pro marcato NiPoGi è in offerta top su Amazon con uno sconto eccezionale del 30%. Questo vuol dire che potrete acquistarlo a soli 169 euro, quindi con un risparmio di ben 70 euro sul prezzo di listino. L’occasione è imperdibile, coglietela al volo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.