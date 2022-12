Lavapavimenti Rowenta, sconto del 69% su Amazon

Non aspettare oltre anche perché questa offerta non si ripeterà. Acquista ora su Amazon il lavapavimenti Rowenta con lo sconto del 69%.

Uno sconto così è a dir poco folle. Puoi acquistare ora su Amazon il lavapavimenti Rowenta con uno sconto del 69%. Da prezzo iniziale di 194,99 euro la pagherai soltanto 59,99 euro.

Si tratta di elettrodomestico che ti darà una grande mano in casa ed è perfetto per chi avendo dei bambini deve garantire una certa pulizia delle superfici.

Lavapavimenti Rowenta, l’alleato di casa ad un prezzo shock

La forza del vapore aiuta ad eliminare virus, germi e batteri senza la necessità di utilizzare detergenti o sostanze chimiche. Sono possibili 3 differenti impostazioni di valore per adeguare il suo flusso e il suo calore in base al tipo di pavimento. Il lavapavimenti Rowenta è pronto all’uso in soli 30 secondi.

L’impugnatura circolare è stata progettata per garantire una maggiore facilità d’uso e il grilletto per l’erogazione del vapore consente di modularne la fuoriuscita quando si è per esempio di fronte a macchie più ostinate. Inoltre grazie alla posizione di parcheggio questo elettrodomestico sarà sempre risposto in ordine e occuperà poco spazio.

Facilissimo da trasportare grazie alla maniglia di trasporto pensata per un uso e un trasporto agevoli. Il panno in microfibra, che arriverà in dotazione, assicura una pulizia perfetta senza lasciare segni o macchie. E la spazzola Extreme integrata alla base è molto utile per una pulizia ancora più profonda. Una volta terminate le proprie pulizie il sistema di rimozione automatica del panno renderà tutto molto comodo e soprattutto igienico. Infine sempre incluso nella confezione arriverà un tappetino protettivo per un’asciugatura sicura del panno dopo l’uso.

Non aspettare oltre anche perché questa offerta non si ripeterà. Acquista ora su Amazon il lavapavimenti Rowenta con lo sconto del 69% e pagalo solo 59,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.