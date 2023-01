Cosa c’è per cena? Ora lo saprai SEMPRE con questo oggetto TOP

Solo 10€ per un oggetto che ti svolterà la vita: questa lavagna adesiva sarà la tua migliore alleata per segnare il menù settimanale in cucina e non solo.

Solo 10€ per un oggetto che ti svolterà la vita: questa lavagna adesiva sarà la tua migliore alleata per segnare il menù settimanale in cucina, i compiti e tanto altro. Scopri di più.

Quante volte hai bisogno di appuntare qualcosa al volo, ma post-it e foglietti si perdono appena li scrivi? Non sarebbe molto meglio avere una bella lavagna strutturata, magari in cucina, dove segnare appuntamenti, menù settimanale se si è a dieta, compiti dei ragazzi e non solo? Certo, avere una lavagna vera e propria può essere molto ingombrante… quindi puoi risolvere per appena 10€ con questa super lavagna adesiva che trovi su Amazon, perfetta per essere attaccata sui mobili o sul muro, e completa di gessetti.

La pellicola autoadesiva si lascia tagliare e utilizzare in pochi semplici passi. Dopo aver deciso su quale parete la vuoi applicare, taglia la pellicola nella dimensione che desideri. Grazie alla sua versatilità, potrai ricreare il design che più preferisci. Assicurati soltanto che la tua base sia pulita, adesso sei pronta per il prossimo passo.

Non lascia residui una volta tolta

E se non ti piace più il posto dove l’avevi attaccata? Nessun problema: si leva senza lasciare residui e si pulisce con una spugnetta bagnata. Potrai utilizzare la lavagna su porte, muri, mobili, dove più ti serve. La lavagna autoadesiva è inoltre utilissima anche per i tuoi figli. La potranno utilizzare come base mentre studiano, per fare calcoli o semplicemente per prendere appunti. Chiaramente è anche un‘ottima base per disegnare.

Un rotolone di lavagna pronto da usare e attaccare dove desideri per appena 10€ di spesa, grazie al coupon da flaggare che ti dà diritto al 5% di sconto su Amazon. Cosa aspetti? Acquistala subito e sfoga la tua creatività.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.