L’assistente al polso ad un mini prezzo

Pratichi sport ma vorresti avere un dispositivo che tenga traccia dei tuoi progressi e che funga anche da telefono? Acquista lo smartwatch Popglory

Se ami avere sempre tutto sotto controllo, anche mentre fai sport, lo smartwatch Popglory potrebbe fare al caso tuo. Estetica raffinata, funzionalità, e praticità, tutto a portata di polso. E sai a quale prezzo? Soli 39,99€, per un prodotto multifunzionale, che si prende cura dei dati della tua salute. Amazon ti offre lo sconto del 33%, e con la consegna rapida, potrai ricevere l’orologio già domani. Vuoi stare ancora a pensarci? Cogli al volo l’occasione.

Uno smartwatch di ultima generazione, adatto a tutti, uomini e donne. Diventerà un prolungamento del tuo smartphone, grazie al collegamento tramite Bluetooth, e potrai ascoltare musica, ricevere chiamate, messaggi, notifiche dai vari social. E’ davvero un oggetto indispensabile per chi ama fare sport, ma vuole avere sempre tutto a portata di mano.

Smartwatch Popglory, l’orologio intelligente ad un prezzo conveniente

L’orologio è dotato di un touch screen ad alta definizione, sul quale i dati vengono visualizzati senza alcun problema anche alla luce del giorno, grazie alla luminosità regolabile su quattro livelli. Con lo smartwatch, potrai tenere sotto controllo la frequenza cardiaca, la misurazione dell’ossigeno nel sangue e registrare la distanza giornaliera, i passi e le calorie. Il sonno viene monitorato automaticamente di notte, e sull’app GloryFit, puoi confrontare gli andamenti del sonno giornalieri, settimanali, mensili.

La batteria ha una durata di circa 3-5 giorni, ed è per questo che lo smartwatch può diventare il tuo fedele alleato nello sport, perché puoi portarlo sempre con te, e rendere la tua sessione di allenamento più divertente. Alla fine, saprai quante calorie avrai bruciato, e questo ti renderà più soddisfatto del lavoro svolto. Inoltre, monitorando il sonno, riuscirai a stabile un ritmo di vita più sano ed equilibrato, capendo che il riposo è fondamentale per dare il meglio di sé durante il giorno.

Non starci ancora a pensare, perché l’offerta potrebbe terminare, e dovrai dire addio al risparmio. Un prezzo del genere non può passare inosservato. Ti ricordo che si avvicina San Valentino, e se il tuo partner è un amante dello sport e del movimento, perché non sorprenderlo con questo orologio intelligente che diverrà il suo assistente personale?

