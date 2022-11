L’asciugacapelli Xiaomi, pratico e portatile ad un PREZZO SUPER

Asciugacapelli Xiaomi, pratico, compatto, portatile: dal design elegante, per un'asciugatura rapida e sana, grazie agli ioni rilasciati

Vuoi rendere felice la tua dolce metà? Acquista, come regalo di natale, l’asciugacapelli Xiaomi portatile e compatto, che puoi trovare scontato del 26% su Amazon. Approfittando del Black Friday, potrai averlo a soli 36,99€. Un’offerta da urlo per un prodotto da far girare la testa. Vai a scoprire tutte le funzionalità dell’asciugacapelli Xiaomi.

Ispirato al principio di funzionamento dei motori a turbina dei velivoli, il design è dotato di pale curve e di un’uscita per l’aria, che riduce le perdite di energia eolica e migliora efficacemente la velocità dell’aria. Il motore ad alte prestazioni produce un flusso d’aria potente, che fa evaporare rapidamente l’umidità senza che siano necessarie temperature elevate.

L’asciugacapelli smart per capelli sani e luminosi

La temperatura viene rilevata 60 volte al secondo e il risultato viene inviato direttamente al microprocessore, per regolare la temperatura dell’aria in tempo reale e per garantire che la temperatura rimanga stabile a 57 ℃. Il controllo scientifico della temperatura evita di danneggiare i capelli e aiuta a mantenerli sani. La velocità di asciugatura è di 6.1 g/min; il flusso d’aria potente consente all’umidità di evaporare rapidamente, riducendo il tempo necessario per asciugare i capelli, sia nelle prime ore del mattino sia prima di andare a dormire.

Mi Ionic Hair Dryer è dotato di una tecnologia all’avanguardia che asciuga e protegge i capelli allo stesso tempo. Questi ioni sono in grado di penetrare in profondità nel capello e nel cuoio capelluto. Riducono anche l’elettricità statica, contribuendo ad evitare l’effetto crespo e aumentando la brillantezza del capello. L’ugello magnetico rotante concentra il flusso d’aria per una rapida asciugatura e uno styling mirato. Il design a doppio strato riduce significativamente la temperatura della superficie per evitare di bruciarsi.

L’asciugacapelli Xiaomi è un prodotto che ti permette di avere uno styling sano, e veloce, risparmiando anche corrente. Prenditi cura dei tuoi capelli, e scegli Mi Ionic Hair Dryer, una garanzia per la tua chioma. Prendi al volo l’offerta Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.