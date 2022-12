Lasciati coccolare dallo stupore della neve: il cofanetto Bottega Verde in PROMOZIONE

Acquista il cofanetto regalo Stupore della neve, di Bottega Verde, per regalare qualità, e naturalezza a chi ti è vicino

Se quest’anno vuoi sorprendere qualcuno con un regalo semplice ma di qualità, scegli Bottega Verde. In occasione delle feste, ha creato un cofanetto regalo “Stupore della neve”, ora in offerta su Amazon a soli 18,99€. Risparmia, e per quest’anno, a Natale, regala un’incantevole eleganza.

Da oltre 40 anni Bottega Verde crea prodotti cosmetici e di bellezza con ingredienti di origine naturale, combinando la tradizione dell’eccellenza italiana con uno spirito di continua innovazione. Tutta la morbidezza dei componenti del kit La confezione è composta da: Crema mani con estratti di Vischio e di Cannella (30 ml), che dona morbidezza immediata alle mani, anche più secche, e ne preserva la bellezza, proteggendole. Formulata per un nutrimento quotidiano della pelle delle mani anche più stressate, contiene estratti di Cannella e di Vischio. Ricca e profumata, ad ogni applicazione sprigiona incantevoli effluvi di Agrumi, Ambra bianca e Spezie d’inverno. Sarai stregata da una fragranza creata per stupire.

Bagnodoccia con estratti di Vischio e di Cannella (250 ml), che trasforma il momento della detersione in una incantevole pausa di relax. La sua schiuma soffice e avvolgente, accarezza la pelle di dolcezza, stuzzicando i sensi con vivaci effluvi di Agrumi, Ambra bianca e Spezie d’inverno. La formula delicata contiene estratti di Cannella e di Vischio, per un bagno all’insegna della gioia.

Latte corpo con estratti di Cannella e di Vischio (150 ml) Dispensatore di inebriante dolcezza, è un autentico piacere per la pelle che lascia setosa e profumata. Formulato per donare morbidezza istantanea alla pelle. Ad ogni applicazione sprigiona vivaci effluvi di Agrumi, Ambra bianca e Spezie d’inverno, per coccole che sublimano pelle e sensi.

Stick labbra emolliente (5 ml) Protegge e nutre le labbra sprigionando un aroma dolce e incantevole. Perfetto in ogni situazione, indossato da solo o prima del rossetto. Da tenere sempre con sé per labbra stupendamente morbide ad ogni applicazione. La delicatezza e la naturalezza di Bottega Verde è adatta a tutti, grandi e piccini, ed è ottima per ogni tipo di pelle. Puoi utilizzare i prodotti di questo brand in piena tranquillità, senza paura di avere reazioni allergiche o cose simili. Acquista il cofanetto regalo Stupore della neve Prenditi cura della tua pelle con Bottega Verde, e regala una coccola anche a chi ti sta a cuore, con il cofanetto Stupore delle neve, in promozione su Amazon. Affrettati, il Natale è vicino.

