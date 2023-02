L’Apple iPad dei vostri sogni è in OFFERTA su Amazon: approfittane subito (OFFERTA LIMITATA)

È dotato di un display di ultima generazione da 10,9 pollici e due fotocamere da 12 megapixel: non fartelo scappare!

Il tablet da prestazioni elevate che da sempre avete voluto è disponibile su Amazon ad un prezzo davvero stracciato. Parliamo dell’Apple 2022 iPad di decima generazione che trovate in offerta speciale con uno sconto conveniente del 10%.

Potrete acquistare il dispositivo super versatile a soli 529 euro, risparmiando ben 60 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out. Per averlo già domani direttamente a casa vostra basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese.

Apple iPad di decima generazione: caratteristiche e funzionalità

L’Apple iPad di decima generazione in offerta su Amazon è il tablet dei vostri sogni che adesso è disponibile ad un prezzo davvero minimo.

Si caratterizza per un display da 10,9 pollici con una densità di pixel di 264 ppi. Sia la fotocamera posteriore che quella frontale (con ultra grandangolo e inquadratura automatica) sono da 12 megapixel, quindi tutti i vostri scatti saranno impeccabili e dai particolari super dettagliati. La camera principale, dotata di flash singolo, può registrare anche video a 4K da 3840 x 2160 pixel.

Il dispositivo è dotato di una memoria da 64 GB e di connessione Wi-Fi 6 ultraveloce per rimanere in contatto col mondo in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo in cui vi troviate. Lavorare o divertirsi sarà, quindi, più comodo e facile che mai anche perché l’autonomia del pc è molta estesa grazie ad una batteria che può durare un giorno intero senza preoccupazioni.

Ad oggi l’Apple 2022 iPad di decima generazione è disponibile su Amazon in offerta speciale con uno sconto conveniente del 10%. Potrete acquistare il tablet multifunzionale e super potente a soli 529 euro, risparmiando ben 60 euro sul prezzo di listino. Il pagamento può essere effettuato anche in comode rate, ma affrettatevi: l’offerta è limitata!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.