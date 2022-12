L’Apparecchio per aerosol adatto a tutta la famiglia A META’ PREZZO

Il dispositivo medico è super pratico e garantisce una terapia veloce e confortevole

A causa dei classici malanni di stagione come raffreddore e tosse, molto spesso i medici consigliano l’aerosol sia ai grandi che ai più piccoli di casa. L’Apparecchio per aerosol marcato Pic Solution è pensato per tutta la famiglia e, ad oggi, è disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 49%!

Il dispositivo è acquistabile a soli 37,99 euro, quindi a quasi metà prezzo, con spedizione gratuita e possibilità di consegna presso i punti di ritiro adibiti.

L’Apparecchio per aerosol Pic Solution: funzionalità e modalità d’uso

AirFamily Evolution Aerosol marcato Pic Solution è l’apparecchio per aerosol a pistone pensato per tutta la famiglia secondo la filosofia DLS di Pic. Si tratta di un Dispositivo Medico CE 0068 quindi a norma, sicuro al 100% e detraibile ai fini fiscali.

Il sistema porta-ampolla integrato permette di mantenere l’ampolla in equilibrio, riducendo il rischio di rovesciare il farmaco, per una terapia in totale serenità e sicurezza. Grazie alle mascherine ergonomiche nelle misure per adulti e bambini, semplifica il momento dell’aerosolterapia assicurando il massimo comfort.

L’ampolla Pic Acti Fast Pro nebulizza velocemente per una terapia rapida e senza complicazioni. Il design è leggero e compatto e, essendo dotato di comoda maniglia per spostarlo agevolmente e di un vano porta accessori per avere tutto a portata di mano, l’utilizzo risulta pratico e maneggevole.

Il pacchetto in promozione include: un’ampolla Pic Acti Fast Pro, una morbida mascherina adulto, una morbida mascherina bambino, una forcella nasale, un tubo di raccordo e una pratica borsa porta aerosol.

Ad oggi l’Apparecchio per aerosol marcato Pic Solution pensato per tutta la famiglia è disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 49%. Il dispositivo medico è acquistabile a soli 37,99 euro, quindi a quasi metà prezzo, con spedizione gratuita. Approfittate dell’offerta eccezionale per avere sempre a portata di mano uno strumento prezioso contro tutte le infezioni delle vie aeree.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.