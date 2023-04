Lampadine SMART per controllare la casa: ne prendi 2 con il 5% di sconto!

Le lampadine smart Refoss sono in offerta su Amazon a soli 25€, con un incredibile sconto del 5%. Controllo vocale, cambio colore, e tanto altro ancora.

È arrivato il momento di aggiornare l'illuminazione di casa tua e rendere la tua vita più smart! Le lampadine smart Refoss sono in offerta su Amazon a soli 25€, con un incredibile sconto del 5%.

Le lampadine smart Refoss offrono una vasta gamma di funzionalità e vantaggi che le rendono un’ottima scelta per chi vuole aggiungere un tocco di intelligenza alla propria casa.

Le principali specifiche tecniche delle lampadine includono:

Controllo tramite app : utilizza l’app Refoss per controllare le tue lampadine ovunque ti trovi. Puoi regolare l’intensità, programmare accensione e spegnimento, cambiare il colore e molto altro ancora, direttamente dal tuo smartphone.

: utilizza l’app Refoss per controllare le tue lampadine ovunque ti trovi. Puoi regolare l’intensità, programmare accensione e spegnimento, cambiare il colore e molto altro ancora, direttamente dal tuo smartphone. Compatibilità con l’assistente vocale : le lampadine Refoss sono compatibili con Amazon Alexa e Google Assistant, permettendoti di controllare l’illuminazione con semplici comandi vocali.

: le lampadine Refoss sono compatibili con Amazon Alexa e Google Assistant, permettendoti di controllare l’illuminazione con semplici comandi vocali. Ampia gamma di colori : con oltre 16 milioni di colori disponibili, potrai creare l’atmosfera giusta per ogni occasione.

: con oltre 16 milioni di colori disponibili, potrai creare l’atmosfera giusta per ogni occasione. Risparmio energetico : le lampadine LED Refoss consumano fino all’85% in meno rispetto alle lampadine tradizionali, riducendo la bolletta energetica e l’impatto ambientale.

: le lampadine LED Refoss consumano fino all’85% in meno rispetto alle lampadine tradizionali, riducendo la bolletta energetica e l’impatto ambientale. Facilità di installazione: basta avvitare la lampadina nel portalampada, scaricare l’app e seguire le istruzioni per connettere la lampadina al Wi-Fi di casa. In pochi minuti, la tua casa sarà più smart che mai.

Migliora l’illuminazione della tua casa con queste lampadine super intelligenti a prezzo stracciato!

Migliora l'illuminazione della tua casa, crea atmosfere uniche e risparmia energia con le lampadine smart Refoss.

Amazon le mette a disposizione a soli 25€, con uno sconto del 5%. Ne riceverai ben due da poter posizionare ovunque in casa!

