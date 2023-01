Lampadine LED e SMART ad un PREZZO BOMBA su Amazon

Ancora non hai in casa delle lampadine led e smart? Cosa aspetti acquistale adesso su Amazon . Queste non solo ti consentiranno di risparmiare energia, e di questi tempi non è cosa da poco, ma avrai anche la grande comodità di controllarle direttamente dal tuo smartphone o tramite l'assistente vocale di cui disponi in casa.

Dimenticati degli interruttori con le lampadine led e smart ANTELA

Ogni lampadina smart ha una potenza di 9 W che equivalente a una lampadina a incandescenza tradizionale da 80 W. Questo ti consente di risparmiare fino all’80% di energia.

Controlla le tue lampadine intelligenti ANTELA direttamente attraverso la tua voce con Alexa o Google Home Assistant. Basta dare un semplice comando vocale per accendere, spegnere oppure aumentare, diminuire la luce o ancora cambiare il colore della luce. Più facile di così non si può.

Non solo potrai controllare le tue lampadine led smart praticamente da ovunque, anche se non sei presente in casa. Come? Tramite l’app sul tuo telefono. Inoltre puoi anche creare un gruppo per tutte le tue lampadine smart e controllarle con un solo pulsante. Le lampadine intelligenti che ti proponiamo forniscono ben 16 milioni di colori in questo modo puoi scegliere il colore che si adatti meglio al tuo umore oppure alla tua vita. Inoltre, ci sono 8 scene programmate tra cui puoi scegliere, oppure puoi crearle ti in base al tuo gusto e alle tue esigenze. Ma non finisce qui perché c’è anche la funzione musicale in cui le luci cambieranno colore e lampeggeranno al ritmo della musica che hai scelto.

E poi se lo desideri puoi anche programmare l’accensione e lo spegnimento automatico delle lampadine sempre tramite l’APP del telefono e puoi anche impostare un timer per il conto alla rovescia. Per l’installazione, è sufficiente avvitare le lampadine intelligenti in qualsiasi presa o dispositivo di illuminazione E27 standard.

