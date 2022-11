Lampadina WiFi Smart: SUPER OFFERTA pre Black Friday

Una lampadina intelligente che risponde ai tuoi comandi vocali e non solo? Acquistala su Amazon risparmiando il 34% per un prezzo davvero piccolissimo.

Una lampadina intelligente che risponde ai tuoi comandi vocali e non solo? Acquistala su Amazon risparmiando il 34% per un prezzo davvero piccolissimo.

Perché accontentarsi di accendere e spegnere la luce, quando puoi letteralmente controllarne l’uso che ne fai? È il caso della Lampadina Smart Led WiFi e multicolore Tapo L530E. Una vera e propria lampadina intelligente, che funziona sia in abbinamento con Google Assistent che con Amazon Alexa, e che porta con sé una serie di vantaggi davvero incredibili. È possibile impostare la luminosità dei tuoi ambienti, la temperatura di colore, e scegliere fra oltre 16,000,000 di tonalità. Ti basta collegare la lampadina alla tua rete WiFi e scaricare la app Tapo per gestirla al meglio.

È anche una super alleata del risparmio energetico: raggiunge luminosità fino a 806 lumen con soli 8.7W. Puoi inoltre decidere di controllarla da remoto sia su Android che su iOs, verificando in pochi secondi se la lampadina è accesa o spenta. Nessun rischio di sprecare corrente quindi: bastano pochi click per spegnere o accendere la lampadina quando vuoi tu, anche se non sei in casa.

Controllo vocale smart

Con semplici frasi come “Ciao Alex, spagni la luce in salone” oppure “Hey Google, abbassa la luminosità” avrai il pieno controllo della tua nuova lampadina Wifi Smart. Questo dispositivo permette inoltre di organizzare le tue giornate grazie alla funzione timer, che crea una routine quotidiana o settimanale che accende e spegne la luce nelle ore preferite, oppure in base all’alba e al tramonto.

Accendere o spegnere una lampadina anche da remoto non è solo utile per il risparmio, ma contribuisce anche ad allontanare eventuali malintenzionati simulando la tua presenza in casa: acquista subito questa lampadina wifi smart a sole 9,96€ approfittando del 34% di sconto su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.